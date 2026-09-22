Τηλεθέαση (21/9): Η «μάχη» της prime time ζώνης της Δευτέρας

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 27,3%, ενώ ακολούθησε το «Ριφιφί» με 23,8% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 12,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 29,3%, με το «Ριφιφί» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 28,6% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 14,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Το Σόι Σου 27,3% 2 ALPHA Ριφιφί 23,8% 3 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,4% 4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,1% 5 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 12,1% 6 MEGA Κάμπινγκ 11,8% 7 ANT1 Ντέρτι 11,3% 8 STAR GNTM 9,4% 9 OPEN Κόκκινη Γραμμή 2,7% 10 ΕΡΤNEWS Ευθέως 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό