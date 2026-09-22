Τηλεθέαση (21/9): Η «μάχη» της prime time ζώνης της Δευτέρας

Τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης της prime time ζώνης της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, για το γενικό και το δυναμικό κοινό. Τα δεδομένα καταγράφουν τη "μάχη" των τηλεοπτικών προγραμμάτων για την πρωτιά εκείνη τη βραδιά.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης έδωσαν μια δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με την πρωτιά στο γενικό κοινό να παίρνει το «Σόι Σου» με 27,3%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Σόι Σου» βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,3%.
  • Το «Ριφιφί» ακολούθησε στη δεύτερη θέση και στα δύο κοινά, σημειώνοντας 23,8% στο γενικό και 28,6% στο δυναμικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 27,3%, ενώ ακολούθησε το «Ριφιφί» με 23,8% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 12,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 29,3%, με το «Ριφιφί» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 28,6% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 14,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 27,3%
2 ALPHA Ριφιφί 23,8%
3 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,4%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,1%
5 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 12,1%
6 MEGA Κάμπινγκ 11,8%
7 ANT1 Ντέρτι 11,3%
8 STAR GNTM 9,4%
9 OPEN Κόκκινη Γραμμή 2,7%
10 ΕΡΤNEWS Ευθέως 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 29,3%
2 ALPHA Ριφιφί 28,6%
3 MEGA Κάμπινγκ 14,7%
4 STAR GNTM 13,6%
5 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,2%
6 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,2%
7 ANT1 Ντέρτι 9,3%
8 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 5,1%
9 OPEN Κόκκινη Γραμμή 2,4%
10 ΕΡΤNEWS Ευθέως 0,3%
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