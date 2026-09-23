Συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, θα έχει σήμερα Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου οι δύο υπουργοί βρίσκονται για να συμμετάσχουν στις εργασίες της ετήσιας συνόδου, και έχει επιβεβαιωθεί και από τη ρωσική πλευρά.

Η επικείμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο των αμερικανορωσικών επαφών. Οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί τον Ιούλιο στη Μανίλα, όπου συζήτησαν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.