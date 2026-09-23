Νέα Υόρκη: 27χρονη πέθανε μετά από δημοφιλή «αντιγηραντική» θεραπεία – Στο μικροσκόπιο ο μη αδειοδοτημένος γιατρός, τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο θάνατος μιας 27χρονης γυναίκας στη Νέα Υόρκη αποδίδεται σε εμβολή αέρα που προκλήθηκε κατά τη χορήγηση ενδοφλέβιας «αντιγηραντικής» θεραπείας σε κέντρο ευεξίας. Η Ελίζαμπεθ Μπάρον κατέρρευσε μετά τη χορήγηση NAD+ από τον 55χρονο Λουίς Ρόχας Καμπρέρα, ο οποίος δεν διαθέτει ιατρική άδεια και αντιμετωπίζει πλέον αναβαθμισμένες κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εμβολή αέρα που προκλήθηκε κατά τη χορήγηση ενδοφλέβιας θεραπείας αποδίδει ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης τον θάνατο μιας 27χρονης γυναίκας στο Μπρονξ, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια δημοφιλούς «αντιγηραντικής» θεραπείας σε κέντρο ευεξίας.
  • Ο άνδρας που χορήγησε τη θεραπεία, ο 55χρονος Λουίς Ρόχας Καμπρέρα, δεν διαθέτει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικό: «Έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος».
  • Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία, με τις αρχές να έχουν απαγγείλει αναβαθμισμένες κατηγορίες σε βάρος του Καμπρέρα, ο οποίος αμφισβητεί το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εμβολή αέρα που προκλήθηκε κατά τη χορήγηση ενδοφλέβιας θεραπείας αποδίδει ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης τον θάνατο μιας 27χρονης γυναίκας στο Μπρονξ, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια δημοφιλούς «αντιγηραντικής» θεραπείας σε κέντρο ευεξίας.

Η Ελίζαμπεθ Μπάρον πέθανε στις 19 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Bereshit Lifestyle Center στο Ρίβερντεϊλ, όπου φέρεται να της χορηγήθηκε NAD+, ένα μόριο που προωθείται σε κύκλους ευεξίας για τις υποτιθέμενες «αντιγηραντικές» του ιδιότητες.

Κατέρρευσε αμέσως μετά την ένεση

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Μπάρον υπέστη καρδιακή ανακοπή αμέσως μετά τη χορήγηση της θεραπείας. Ο άνδρας που φέρεται να της έκανε την ένεση, ο 55χρονος Λουίς Ρόχας Καμπρέρα, δεν διαθέτει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικό μετά το περιστατικό: «Έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος».

Η επίσημη αιτία θανάτου που γνωστοποιήθηκε είναι καρδιακή εμβολή αέρα, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία, εισήλθε αέρας στο ενδοφλέβιο σύστημα, ενώ ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία.

Ο Ρόχας Καμπρέρα είχε αρχικά κατηγορηθεί για απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο και παράνομη άσκηση επαγγέλματος και είχε δηλώσει αθώος. Οι κατηγορίες αυτές ωστόσο, δεν επέτρεπαν την επιβολή εγγύησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ελεύθερος.

Ο Λουίς Ρόχας Καμπρέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Μπρονξ την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025. (Πηγή φωτογραφίας: William C Lopez/NY Post)

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, πηγή των αρχών δήλωσε ότι μεγάλο δικαστήριο έχει ήδη απαγγείλει αναβαθμισμένες κατηγορίες σε βάρος του, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Ο ίδιος ο Ρόχας Καμπρέρα αμφισβητεί το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Υποστηρίζει ότι ο αέρας που εντοπίστηκε στην καρδιά της 27χρονης μπορεί να προκλήθηκε από την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που επιχείρησε ο ίδιος και αργότερα οι διασώστες, ενώ επικαλείται και το ενδεχόμενο υποκείμενων προβλημάτων υγείας.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες κατηγορίες.

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