Νέα Υόρκη: 27χρονη πέθανε μετά από δημοφιλή «αντιγηραντική» θεραπεία – Στο μικροσκόπιο ο μη αδειοδοτημένος γιατρός, τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

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Σε εμβολή αέρα που προκλήθηκε κατά τη χορήγηση ενδοφλέβιας θεραπείας αποδίδει ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης τον θάνατο μιας 27χρονης γυναίκας στο Μπρονξ, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια δημοφιλούς «αντιγηραντικής» θεραπείας σε κέντρο ευεξίας.

Η Ελίζαμπεθ Μπάρον πέθανε στις 19 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Bereshit Lifestyle Center στο Ρίβερντεϊλ, όπου φέρεται να της χορηγήθηκε NAD+, ένα μόριο που προωθείται σε κύκλους ευεξίας για τις υποτιθέμενες «αντιγηραντικές» του ιδιότητες.

Κατέρρευσε αμέσως μετά την ένεση

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Μπάρον υπέστη καρδιακή ανακοπή αμέσως μετά τη χορήγηση της θεραπείας. Ο άνδρας που φέρεται να της έκανε την ένεση, ο 55χρονος Λουίς Ρόχας Καμπρέρα, δεν διαθέτει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικό μετά το περιστατικό: «Έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος».

Η επίσημη αιτία θανάτου που γνωστοποιήθηκε είναι καρδιακή εμβολή αέρα, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία, εισήλθε αέρας στο ενδοφλέβιο σύστημα, ενώ ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία.

Ο Ρόχας Καμπρέρα είχε αρχικά κατηγορηθεί για απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο και παράνομη άσκηση επαγγέλματος και είχε δηλώσει αθώος. Οι κατηγορίες αυτές ωστόσο, δεν επέτρεπαν την επιβολή εγγύησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ελεύθερος.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, πηγή των αρχών δήλωσε ότι μεγάλο δικαστήριο έχει ήδη απαγγείλει αναβαθμισμένες κατηγορίες σε βάρος του, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Ο ίδιος ο Ρόχας Καμπρέρα αμφισβητεί το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Υποστηρίζει ότι ο αέρας που εντοπίστηκε στην καρδιά της 27χρονης μπορεί να προκλήθηκε από την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που επιχείρησε ο ίδιος και αργότερα οι διασώστες, ενώ επικαλείται και το ενδεχόμενο υποκείμενων προβλημάτων υγείας.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες κατηγορίες.