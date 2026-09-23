Μπέρναμ από τον ΟΗΕ: «Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι στη Γάζα – Η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τάχθηκε υπέρ της λύσης των δύο κρατών για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, τονίζοντας ότι είναι «η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα». Διαχώρισε τη θέση του Λονδίνου από τις ισραηλινές επιχειρήσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και δηλώνοντας ότι «δεν θα μείνουμε αμέτοχοι».

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Διεθνή Νέα

Μπέρναμ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στον ΟΗΕ, τάχθηκε υπέρ της λύσης των δύο κρατών, χαρακτηρίζοντάς την «την καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα» στην περιοχή.
  • Διαχώρισε τη θέση του από τις ισραηλινές επιχειρήσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι οι απειλές κατά του Ισραήλ «δεν δικαιολογούν τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης». Προειδοποίησε επίσης για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.
  • Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «δεν θα μείνουμε αμέτοχοι καθώς η φρικτή οδύνη συνεχίζεται» στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε» για να ζήσουν οι δύο λαοί «δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια».

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Υπέρ της λύσης των δύο κρατών για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης τάχθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε» ώστε οι δύο λαοί να μπορέσουν να ζήσουν «δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε παράλληλα τη στήριξη του Λονδίνου προς το Ισραήλ απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ιράν.

Διαχώρισε, ωστόσο, τη θέση αυτή από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι οι απειλές κατά του Ισραήλ «δεν δικαιολογούν τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης».

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζει να επιδεινώνεται και υπογράμμισε την ανάγκη να μην εγκαταλειφθεί η προοπτική πολιτικής λύσης.

«Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι καθώς η φρικτή οδύνη συνεχίζεται», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη λύση των δύο κρατών «την καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα» στην περιοχή.

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