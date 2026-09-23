Μπέρναμ από τον ΟΗΕ: «Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι στη Γάζα – Η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα»

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Υπέρ της λύσης των δύο κρατών για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης τάχθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε» ώστε οι δύο λαοί να μπορέσουν να ζήσουν «δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε παράλληλα τη στήριξη του Λονδίνου προς το Ισραήλ απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ιράν.

Διαχώρισε, ωστόσο, τη θέση αυτή από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι οι απειλές κατά του Ισραήλ «δεν δικαιολογούν τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης».

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζει να επιδεινώνεται και υπογράμμισε την ανάγκη να μην εγκαταλειφθεί η προοπτική πολιτικής λύσης.

«Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι καθώς η φρικτή οδύνη συνεχίζεται», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη λύση των δύο κρατών «την καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα» στην περιοχή.