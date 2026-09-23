Μαρία Μενούνος: «Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου» – Η αποκάλυψη για τον διαβήτη τύπου 1

Μια δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισε λόγω του διαβήτη τύπου 1 αποκάλυψε η Μαρία Μενούνος, περιγράφοντας παράλληλα το άγχος που συνοδεύει την καθημερινή διαχείριση της νόσου.
Η 48χρονη παρουσιάστρια και ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 τον Ιούνιο του 2022, μοιράστηκε μέσω Instagram Stories την πρόσφατη περιπέτειά της, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα με τη συσκευή χορήγησης ινσουλίνης, ενώ και η εφεδρική της βελόνα δεν λειτουργούσε.
«Σοβαρά; Κάνετε πλάκα, έτσι;», έγραψε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον εξοπλισμό που είχε παρουσιάσει πρόβλημα.
Η Μενούνος ανέφερε ότι επικοινώνησε με την εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να προμηθευτεί συσκευή αντικατάστασης. Την ίδια στιγμή, αντιμετώπιζε αντίστοιχη κατάσταση και ο πατέρας της, ο οποίος επίσης έχει διαβήτη τύπου 1.
Maria Menounos Says She ‘Almost Died in My Sleep’ amid ‘Stressful and Scary’ Type 1 Diabetes Struggles https://t.co/UenjjpYuot
— People (@people) September 22, 2026
Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια πιο προσωπική αποκάλυψη, γράφοντας:
«Μιλάω με τη Medtronic για να μου στείλουν αντικατάσταση και τώρα χτυπούν και οι ειδοποιήσεις από το CGM του μπαμπά. Ο διαβήτης μπορεί να είναι πολύ, πολύ αγχωτικός και τρομακτικός. Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε έχω κουραστεί λίγο με όλο αυτό».
Η ίδια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν διευκρίνισε αν συνδέθηκε με υπογλυκαιμία ή με άλλη επιπλοκή.