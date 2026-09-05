ΔΕΘ 2026: Η απρόσμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ντόρα Μπακογιάννη – Ο ασπασμός και τα πειράγματα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια απρόσμενη συνάντηση με την αδελφή του, Ντόρα Μπακογιάννη, κατά την περιήγησή του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση, που έγινε στο περίπτερο της πρεσβείας της Ιαπωνίας, χαρακτηρίστηκε από έναν γαλλικό χαιρετισμό, θερμό ασπασμό και πειράγματα σχετικά με φωτογραφικές μηχανές και προορισμούς επισκέψεων.

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Πολιτική

Μητσοτάκης-Μπακογιάννη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία απρόσμενη συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
  • Η Ντόρα Μπακογιάννη τον χαιρέτησε με «Bonjour!», με τον πρωθυπουργό να την ασπάζεται ένθερμα και να της δείχνει φωτογραφικές μηχανές, με την ίδια να απαντά χαριτολογώντας «Καταστραφήκαμε».
  • Ακολούθησε στιχομυθία για το πού θα πάνε, με την κ. Μπακογιάννη να λέει: «Πήγαινε εσύ στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να πάω εγώ στον Παπαστράτο».

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Μία απρόσμενη συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο σταντ της Fujifilm στο περίπτερο της πρεσβείας της Ιαπωνίας, κατέφτασε στο σημείο η αδελφή του, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έσπευσε να τον χαιρετήσει με… γαλλικά, γιατί ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν την είχε αντιληφθεί, αφού την είχε πλάτη.

«Bonjour!» (δηλαδή καλημέρα), του είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τον πρωθυπουργό να την ασπάζεται ένθερμα. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής έδειξε τις φωτογραφικές μηχανές που κοιτούσε εκείνη τη στιγμή, εξηγώντας, όπως είχε ενημερωθεί, πως τα εν λόγω μοντέλα μπορούν να βγάζουν φωτογραφίες και να τις τυπώνουν αμέσως. «Καταστραφήκαμε» απάντησε η κ. Μπακογιάννη, χαριτολογώντας.

Σύμφωνα με τη voria.gr, καθώς έφευγαν από το σταντ ακολούθησε η εξής στιχομυθία: «Πού θα πας τώρα;» ρώτησε η κ. Μπακογιάννη. «Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» απάντησε ο πρωθυπουργός με την βουλευτή να του λέει: «Πήγαινε εσύ στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να πάω εγώ στον Παπαστράτο».

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