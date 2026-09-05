ΔΕΘ 2026: Η απρόσμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ντόρα Μπακογιάννη – Ο ασπασμός και τα πειράγματα – ΒΙΝΤΕΟ

Μία απρόσμενη συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο σταντ της Fujifilm στο περίπτερο της πρεσβείας της Ιαπωνίας, κατέφτασε στο σημείο η αδελφή του, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έσπευσε να τον χαιρετήσει με… γαλλικά, γιατί ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν την είχε αντιληφθεί, αφού την είχε πλάτη.

«Bonjour!» (δηλαδή καλημέρα), του είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τον πρωθυπουργό να την ασπάζεται ένθερμα. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής έδειξε τις φωτογραφικές μηχανές που κοιτούσε εκείνη τη στιγμή, εξηγώντας, όπως είχε ενημερωθεί, πως τα εν λόγω μοντέλα μπορούν να βγάζουν φωτογραφίες και να τις τυπώνουν αμέσως. «Καταστραφήκαμε» απάντησε η κ. Μπακογιάννη, χαριτολογώντας.

Σύμφωνα με τη voria.gr, καθώς έφευγαν από το σταντ ακολούθησε η εξής στιχομυθία: «Πού θα πας τώρα;» ρώτησε η κ. Μπακογιάννη. «Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» απάντησε ο πρωθυπουργός με την βουλευτή να του λέει: «Πήγαινε εσύ στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να πάω εγώ στον Παπαστράτο».