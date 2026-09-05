Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο από την περιοδεία του στην πόλη

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει», παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από την περιοδεία του στην πόλη. Το βίντεο περιλαμβάνει επισκέψεις σε νοσοκομείο για εγκαίνια Κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, θεμελίωση Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου, καθώς και συναντήσεις με πολίτες και φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης.

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Μητσοτάκης - ΔΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στο πλαίσιο της περιοδείας του, εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» και θεμελιώθηκε το νέο Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, συναντήθηκε με δημοσιογράφους και στελέχη της ΟΝΝΕΔ, ενώ είχε και πιο χαλαρές στιγμές με πολίτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το βίντεο συγκεντρώνει στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης.

Ξεκινά με την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», όπου εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, και συνεχίζεται με την τελετή θεμελίωσης του νέου Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

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Ακολουθούν στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, τη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο Electra Palace, καθώς και την επαφή του με στελέχη της ΟΝΝΕΔ.

Παράλληλα με τις επίσημες εμφανίσεις, στο βίντεο περιλαμβάνονται πιο χαλαρές στιγμές, με τον Πρωθυπουργό να συνομιλεί με πολίτες και εκπροσώπους φορέων, να αστειεύεται και να φωτογραφίζεται μαζί τους.

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Δείτε το βίντεο:

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