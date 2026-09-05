Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο από την περιοδεία του στην πόλη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο συγκεντρώνει στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης.

Ξεκινά με την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», όπου εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, και συνεχίζεται με την τελετή θεμελίωσης του νέου Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Ακολουθούν στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, τη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο Electra Palace, καθώς και την επαφή του με στελέχη της ΟΝΝΕΔ.

Παράλληλα με τις επίσημες εμφανίσεις, στο βίντεο περιλαμβάνονται πιο χαλαρές στιγμές, με τον Πρωθυπουργό να συνομιλεί με πολίτες και εκπροσώπους φορέων, να αστειεύεται και να φωτογραφίζεται μαζί τους.

Δείτε το βίντεο: