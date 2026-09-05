ΔΕΘ 2026: Η εντυπωσιακή επίδειξη των ΕΚΑΜ – Σκύλος-ρομπότ σπάει την πόρτα και προειδοποιεί ένοπλο δράστη

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Εντυπωσιακή επίδειξη που θύμιζε ταινία δράσης παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ.

Στην άσκηση της ΕΚΑΜ πρωταγωνίστησε ο “Κύων”, το νέο ρομποτικό σκυλί της ΕΛ.ΑΣ. από το πρόγραμμα “Άτλας”, το οποίο παραβίασε την πόρτα και απομάκρυνε το όπλο του δράστη. Παράλληλα, ένα drone επιτηρούσε τον χώρο από ψηλά πριν εισέλθει για εσωτερική επιθεώρηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έφοδο των δυνάμεων της ΕΚΑΜ.

Ο Πρωθυπουργός εμφανώς εντυπωσιασμένος από την επίδειξη, έλαβε και δώρο από τον αρχηγό του Αστυνομικού Σώματος, αλλά και ένα… jokey, από τον σκύλο – ρομπότ.

Το σενάριο της επίδειξης

Στελέχη της ΕΚΑΜ, της ιταλικής G.I.S. και της αυστριακής EKO Cobra- τρεις επίλεκτες μονάδες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATLAS, επιχείρησαν από κοινού σε σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όσων το παρακολούθησαν.

Το σενάριο προέβλεπε περιστατικό ληστείας με τον ένοπλο δράστη να παραμένει «ταμπουρωμένος» στο χώρο. Αρχικά ενημερώθηκε η ‘Αμεση Δράση και, στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ που κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κατάσταση υψηλού ρίσκου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση είχε ο ρομποτικός σκύλος (Robot Dog), ο οποίος προσέγγισε πρώτος το σημείο και άνοιξε την πόρτα, επιτρέποντας στις ειδικές δυνάμεις να αποκτήσουν εικόνα της κατάστασης και το απαραίτητο επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Μάλιστα το ρομπότ – σκύλος έβγαλε έξω το όπλο του δράστη, κατόπιν έκκλησης που του απηύθυναν από μεγάφωνο οι αστυνομικοί να το αφήσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, άνδρες της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στον χώρο με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ακινητοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον δράστη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης drones πετούσαν πάνω από το σημείο, παρέχοντας συνεχή εικόνα της κατάστασης και μεταδίδοντας κρίσιμες πληροφορίες στις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε μετά τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της ΕΛΑΣ που τέλεσαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο λειτουργίας της 90ής ΔΕΘ.