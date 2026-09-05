Ευγενία Σαμαρά: Μετά το Μεξικό, διακοπές στη Γουατεμάλα – Η φωτογραφία με εντυπωσιακή παραδοσιακή φορεσιά

Μετά το Μεξικό, η Γουατεμάλα. Συνεχίζει τις διακοπές της η Ευγενία Σαμαρά και ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να επισκεφθεί και τη Γουατεμάλα, επιλέγοντας ως πρώτη επίσημη στάση της την ιστορική και γραφική πόλη Αντίγκουα.

Την πιο ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της είχε αναμφίβολα η προσωπική της εμπειρία με την κουλτούρα της χώρας, καθώς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μια από τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Γουατεμάλας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίτεχνο σύνολο με έντονα χρώματα, γεμάτο στολίδια, το οποίο συνοδεύεται από ένα ογκώδες και βαρύ κάλυμμα κεφαλής διακοσμημένο με μεγάλα φτερά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτές οι στολές χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους σε παραδοσιακούς χορούς και σχολίασε με χιούμορ ότι το να κινείται κανείς με τόσο βάρος αποτελεί μια μορφή σοβαρής γυμναστικής, καθώς απαιτείται μεγάλη σωματική προσπάθεια.