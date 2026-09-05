Ευγενία Σαμαρά: Μετά το Μεξικό, διακοπές στη Γουατεμάλα – Η φωτογραφία με εντυπωσιακή παραδοσιακή φορεσιά

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις διακοπές της στη Γουατεμάλα μετά το Μεξικό, μοιράζοντας μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα στον λογαριασμό της στο Instagram. Η ηθοποιός επισκέφθηκε την ιστορική πόλη Αντίγκουα και δοκίμασε μια εντυπωσιακή, περίτεχνη παραδοσιακή φορεσιά της χώρας.

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Ευγενία Σαμαρά- Γουατεμάλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις διακοπές της στη Γουατεμάλα, μετά το Μεξικό, ανεβάζοντας μοναδικά στιγμιότυπα στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Η ηθοποιός επισκέφθηκε την ιστορική και γραφική πόλη Αντίγκουα, όπου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μια εντυπωσιακή παραδοσιακή φορεσιά της χώρας.
  • Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίτεχνο σύνολο με έντονα χρώματα και ογκώδες κάλυμμα κεφαλής, με την ίδια να σχολιάζει με χιούμορ ότι το βάρος του αποτελεί μια μορφή σοβαρής γυμναστικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετά το Μεξικό, η Γουατεμάλα. Συνεχίζει τις διακοπές της η Ευγενία Σαμαρά και ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να επισκεφθεί και τη Γουατεμάλα, επιλέγοντας ως πρώτη επίσημη στάση της την ιστορική και γραφική πόλη Αντίγκουα.

Την πιο ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της είχε αναμφίβολα η προσωπική της εμπειρία με την κουλτούρα της χώρας, καθώς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μια από τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Γουατεμάλας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίτεχνο σύνολο με έντονα χρώματα, γεμάτο στολίδια, το οποίο συνοδεύεται από ένα ογκώδες και βαρύ κάλυμμα κεφαλής διακοσμημένο με μεγάλα φτερά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτές οι στολές χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους σε παραδοσιακούς χορούς και σχολίασε με χιούμορ ότι το να κινείται κανείς με τόσο βάρος αποτελεί μια μορφή σοβαρής γυμναστικής, καθώς απαιτείται μεγάλη σωματική προσπάθεια.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

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