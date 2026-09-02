Ευγενία Σαμαρά: Κολύμπησε με φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια στο Μεξικό – Το βίντεο από τον βυθό

Μία από τις εμπειρίες που έζησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Μεξικό μοιράστηκε η Ευγενία Σαμαρά με τους ακολούθους της στο Instagram. Η ηθοποιός κολύμπησε δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια manta ray, καταγράφοντας σε βίντεο τις στιγμές από την εξερεύνηση του βυθού.

Η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε τα σχετικά πλάνα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό που ένιωσε από την επαφή της με τα θαλάσσια πλάσματα.

«Mexico Journal. Entry 18 – Whale Sharks και Manta Rays. Καλό μήνα, αγαπημένοι, μέσα από τον βυθό, παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα, με τα οποία κολυμπήσαμε. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι, παρακαλώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι πληροφορίες που μοιράστηκε για τα θαλάσσια πλάσματα

Στη συνέχεια, η ηθοποιός παρέθεσε πληροφορίες για τους φαλαινοκαρχαρίες και τα manta rays, αναφέροντας με χιουμοριστική διάθεση ότι το έκανε προκειμένου να μην ανησυχήσει η μητέρα της βλέποντας το βίντεο.

«Για να μην φρικάρει η μάνα μου: Οι φαλαινοκαρχαρίες: Είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο. (Φτάνει έως 12–18 μέτρα, έχω δει πιο μικρά λεωφορεία). Παρόλο που λέγεται καρχαρίας, δεν κυνηγά ανθρώπους. (Ευτυχώς). Τρώει κυρίως πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών. Οι λευκές κουκκίδες στο σώμα του είναι μοναδικές για κάθε φαλαινοκαρχαρία, σαν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Awww. Κολυμπά με το τεράστιο στόμα του ανοιχτό και φιλτράρει το νερό για να κρατήσει την τροφή. (Είναι τέλειος και πολύ αστείος).

Τα σαλάχια Manta Ray: Το άνοιγμα των “φτερών” μιας γιγάντιας manta μπορεί να φτάσει περίπου τα 7 μέτρα. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους ανάμεσα στα ψάρια. Όπως ο φαλαινοκαρχαρίας, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και το φιλτράρει από το νερό. Το καλύτερο είναι ότι κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει (θα το δεις στο βίντεο)».

Δείτε το βίντεο