Παναθηναϊκός: Συμφωνία με την Τζιρόνα για την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ – Αναμένεται άμεσα στην Αθήνα ο Μαροκινός

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη οικονομικά μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Το συνολικό ποσό της συμφωνίας ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ ο Μαροκινός διεθνής αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Οι «πράσινοι» εργάστηκαν το τελευταίο διάστημα για την επιστροφή του 26χρονου μέσου, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2024-2025. Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν μεταγραφικό σχεδιασμό, το συνολικό κόστος του οποίου αγγίζει, βάσει των σχετικών στοιχείων, τα 50 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Αθήνα. Ο Ουναΐ απέρριψε την πρόταση της ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία, ενώ τις τελευταίες ημέρες δεν συμμετείχε στις προπονήσεις της Τζιρόνα, ξεκαθαρίζοντας προς την ισπανική ομάδα τη θέση του: «Είτε πηγαίνω στον Παναθηναϊκό είτε πουθενά».

Η στάση του ποδοσφαιριστή διαφοροποίησε τα δεδομένα σε σχέση με την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, όταν οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού για την παραμονή του στην ομάδα δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

Ο ρόλος Αλαφούζου και Κοτσόλη

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, είχε εγκρίνει την οικονομική υπέρβαση που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ καθοριστικές ήταν και οι συνεχείς διαπραγματεύσεις που πραγματοποίησε ο Στέφανος Κοτσόλης.

Εκτός από το ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμφωνία με την Τζιρόνα, οι ετήσιες αποδοχές του Ουναΐ θα ανέρχονται στα 3 εκατ. ευρώ, με το συμβόλαιό του να συγκαταλέγεται στα υψηλότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η πορεία του Αζεντίν Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 2000 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική πορεία του από την ακαδημία της Ράγια Καζαμπλάνκα, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια, και στη συνέχεια πέρασε τρία χρόνια στην Ακαδημία Μοχάμεντ ΣΤ’.

Η Στρασμπούργκ τον έφερε στην Ευρώπη, εντάσσοντάς τον στη δεύτερη ομάδα της. Σε δύο χρόνια κατέγραψε 35 συμμετοχές και σημείωσε ένα γκολ, πριν αποχωρήσει ως ελεύθερος για την Αβράνς.

Στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας πραγματοποίησε την πρώτη ολοκληρωμένη επαγγελματική σεζόν του, με 32 συμμετοχές, έξι γκολ και μία ασίστ. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν την Ανζέ στην απόκτησή του έναντι περίπου 70.000 ευρώ.

Με την Ανζέ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Ligue 1 και, παράλληλα, καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου το Μαρόκο έφτασε έως τα ημιτελικά, αύξησε σημαντικά τη χρηματιστηριακή και αγωνιστική αξία του.

Έπειτα από 48 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ με την Ανζέ, η Μαρσέιγ κατέβαλε 8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023 για την απόκτησή του. Ένα κάταγμα σε δάκτυλο του ποδιού περιόρισε τη συμμετοχή του στο δεύτερο μισό εκείνης της σεζόν.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε μέρος του ροτέισον της Μαρσέιγ, καταγράφοντας 35 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

Την ίδια περίοδο βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ελληνική ομάδα απέκλεισε τη Μαρσέιγ στη διαδικασία των πέναλτι, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στη Μασσαλία.

Η πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό

Τη σεζόν 2024-2025, ο Ουναΐ μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας.

Σε 37 συμμετοχές και περισσότερα από 2.400 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε επτά ασίστ. Είχε σημαντικό ρόλο και στα Play Offs του πρωταθλήματος, στα οποία ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πορεία του στη δεύτερη θέση.

Το καλοκαίρι που ακολούθησε, οι «πράσινοι» επιχείρησαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ, ωστόσο ο Μαροκινός επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζιρόνα και τη La Liga. Η ισπανική ομάδα, η οποία ανήκει στο City Football Group, κατέβαλε 6 εκατ. ευρώ για μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του.

Η αγωνιστική περίοδος που ακολούθησε δεν εξελίχθηκε θετικά για την Τζιρόνα, η οποία υποβιβάστηκε, με τον Ουναΐ να αναζητεί εκ νέου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Παράλληλα, ο Μαροκινός πραγματοποίησε ακόμη μία θετική παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με την Τζιρόνα κατέγραψε 24 συμμετοχές, σημείωσε πέντε γκολ και έδωσε τρεις ασίστ, αγωνιζόμενος για περισσότερα από 1.800 λεπτά.

Οι οικονομικές απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας είχαν ως αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό να παραταθούν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με δεδομένη την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Αθήνα, οι δύο σύλλογοι κατέληξαν τελικά σε συμφωνία.

Η επιστροφή του Ουναΐ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικά κινήσεις του Παναθηναϊκού, τόσο λόγω του ποσού που θα καταβληθεί για τη μεταγραφή του όσο και λόγω των αποδοχών του ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μετά την παρουσία του τη σεζόν 2024-2025.