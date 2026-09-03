Ολυμπιακός: Διπλό «χτύπημα» με Νους και Μπέιλι – Έως το 2030 το συμβόλαιο του Τζαμαϊκανού εξτρέμ

Παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρούνται πλέον οι Τιάγκο Νους και Λέον Μπέιλι, με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποτελούν τις νέες προσθήκες των «ερυθρόλευκων».

Ο Νους ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τον ΟΦΗ στον Ολυμπιακό, ωστόσο θα παραμείνει στην κρητική ομάδα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Από την 1η Ιανουαρίου θα ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Σε ό,τι αφορά τον Μπέιλι, ο 29χρονος εξτρέμ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις του στην Αγγλία και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο του Τζαμαϊκανού με τους «ερυθρόλευκους» θα έχει διάρκεια έως το 2030.

Ο 25χρονος Νους κατέγραψε 72 συμμετοχές με τη φανέλα του ΟΦΗ, έχοντας απολογισμό 24 γκολ και 10 ασίστ. Ο Μπέιλι, από την πλευρά του, διαθέτει σημαντική εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Με την Άστον Βίλα έχει αγωνιστεί σε 163 παιχνίδια, μετρώντας 23 γκολ και 25 ασίστ, ενώ με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν κατέγραψε 39 γκολ και 25 ασίστ σε 156 αναμετρήσεις. Στη Γκενκ είχε 15 γκολ και 19 ασίστ σε 77 συμμετοχές, ενώ στη Ρόμα αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια, μοιράζοντας δύο ασίστ.