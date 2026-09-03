Ολυμπιακός: Διπλό «χτύπημα» με Νους και Μπέιλι – Έως το 2030 το συμβόλαιο του Τζαμαϊκανού εξτρέμ

Ο Ολυμπιακός προχωρά σε διπλή ενίσχυση του ρόστερ του, αποκτώντας τους ποδοσφαιριστές Τιάγκο Νους και Λέον Μπέιλι. Ο Νους θα ενταχθεί επίσημα από την 1η Ιανουαρίου, ενώ ο Μπέιλι αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρούνται πλέον οι Τιάγκο Νους και Λέον Μπέιλι, αποτελώντας τις νέες προσθήκες των «ερυθρόλευκων».
  • Ο Τιάγκο Νους εντάχθηκε επίσημα στο ρόστερ των Πειραιωτών από την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον ΟΦΗ.
  • Ο 29χρονος εξτρέμ Λέον Μπέιλι ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2030.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρούνται πλέον οι Τιάγκο Νους και Λέον Μπέιλι, με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποτελούν τις νέες προσθήκες των «ερυθρόλευκων».

Ο Νους ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τον ΟΦΗ στον Ολυμπιακό, ωστόσο θα παραμείνει στην κρητική ομάδα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Από την 1η Ιανουαρίου θα ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Σε ό,τι αφορά τον Μπέιλι, ο 29χρονος εξτρέμ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις του στην Αγγλία και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο του Τζαμαϊκανού με τους «ερυθρόλευκους» θα έχει διάρκεια έως το 2030.

Ο 25χρονος Νους κατέγραψε 72 συμμετοχές με τη φανέλα του ΟΦΗ, έχοντας απολογισμό 24 γκολ και 10 ασίστ. Ο Μπέιλι, από την πλευρά του, διαθέτει σημαντική εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Με την Άστον Βίλα έχει αγωνιστεί σε 163 παιχνίδια, μετρώντας 23 γκολ και 25 ασίστ, ενώ με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν κατέγραψε 39 γκολ και 25 ασίστ σε 156 αναμετρήσεις. Στη Γκενκ είχε 15 γκολ και 19 ασίστ σε 77 συμμετοχές, ενώ στη Ρόμα αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια, μοιράζοντας δύο ασίστ.

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