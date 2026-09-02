Γερμανία: Η επίθεση στη Λειψία διχάζει τη χώρα για τη Ρωσία – Η AfD ζητεί προσέγγιση με τη Μόσχα, αντιδράσεις και από την Αριστερά

Η απόπειρα επίθεσης με οπλισμένο drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, την οποία η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε στη Ρωσία, δεν έχει προκαλέσει μόνο έντονη ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια και ένα βαθύ πολιτικό ρήγμα στη Γερμανία για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η χώρα απέναντι στη Μόσχα, λίγες ημέρες πριν από μια κρίσιμη περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση.

Το ζήτημα των σχέσεων Βερολίνου και Μόσχας βρισκόταν ήδη ψηλά στην πολιτική ατζέντα πριν η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς καταλογίσει στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία, σημειώνει ο Guardian. Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης, όμως, μόλις λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, ανέδειξε πόσο βαθιά διχασμένη είναι πλέον η γερμανική πολιτική σκηνή απέναντι στη Ρωσία.

Στο 42% η AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η AfD έχει επανειλημμένα ζητήσει στενότερες σχέσεις με το Κρεμλίνο, τερματισμό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και δραστική μείωση της γερμανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστηρίζει την επανέναρξη των εισαγωγών φθηνού ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Γερμανία, παρά τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, η AfD καταγράφεται περίπου στο 42%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς βρίσκεται περίπου στο 22%. Το αποτέλεσμα δημιουργεί ακόμη και το ενδεχόμενο σχηματισμού της πρώτης περιφερειακής κυβέρνησης υπό την ηγεσία της άκρας δεξιάς στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συναγερμός για σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές

Το πολιτικό σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των γερμανικών υποδομών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη απειλή υβριδικού πολέμου. Το πρωί της Τετάρτης, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για τη Λειψία, η αστυνομία διερευνούσε δεύτερη πράξη δολιοφθοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσα σε μόλις 24 ώρες.

📌 An explosion occurred at the main railway station in Augsburg, Germany Two people were injured, a 17-year-old girl and an 18-year-old Ukrainian man. A grenade exploded near a Turkish jewelry store. Police are investigating possible links to organized crime groups.#Germany pic.twitter.com/BIp7EXzVBv — Context 360 (@NewsContext360) September 2, 2026

Μια έκρηξη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ τα ξημερώματα της Τετάρτης προκάλεσε επίσης αρχικά υποψίες ότι θα μπορούσε να εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, γεγονός που καταδεικνύει το κλίμα νευρικότητας και αυξημένης επιφυλακής που επικρατεί στη χώρα.

Οι έρευνες για αυτά τα περιστατικά, καθώς και για προηγούμενες υποθέσεις που θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέονται μεταξύ τους, συνεχίζονται. Οι γερμανικές Αρχές, ωστόσο, έχουν προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να εξάγονται πρόωρα συμπεράσματα.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγορεί το Βερολίνο ότι επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η άνοδος της ακροδεξιάς και η αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές του.

Η AfD κατηγορεί την κυβέρνηση για «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Η αβεβαιότητα που επικρατεί φαίνεται να προσφέρει πρόσφορο πολιτικό έδαφος στην AfD.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Μάρκους Φρονμάιερ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις πράξεις σαμποτάζ ανάλογα με την «πολιτική σκοπιμότητα».

Υποστήριξε ότι το Βερολίνο κλιμάκωσε μέσα σε λίγες ημέρες τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, την ώρα που η δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022, για την οποία θεωρούνται ύποπτοι Ουκρανοί, δεν έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει σε αντίστοιχες πολιτικές συνέπειες.

Δύο Ουκρανοί υπήκοοι έχουν κατονομαστεί από τη Γερμανία ως ύποπτοι για την επίθεση στους αγωγούς και έχουν συλληφθεί. Ο ένας εκδόθηκε πέρυσι από την Ιταλία, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σήμερα στην Κροατία.

«Αυτό δεν είναι συνεπής πολιτική ασφαλείας, αλλά δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εξωτερική πολιτική», υποστήριξε ο Φρονμάιερ.

Παράλληλα, δήλωσε πεπεισμένος ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την υπόθεση της Λειψίας «ως δικαιολογία για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία και ακόμη βαθύτερη εμπλοκή της Γερμανίας σε αυτόν τον πόλεμο».

Η AfD ζητά από την κυβέρνηση να παρουσιάσει δημοσίως τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη ρωσική εμπλοκή στην απόπειρα επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκείς αποδείξεις.

Βάντεφουλ: «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος»

Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, επιφυλακτική απέναντι στον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης με τη Μόσχα, περίμενε αρκετές ημέρες προτού προχωρήσει στην προσεκτικά διατυπωμένη απόδοση ευθύνης στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χρησιμοποίησε, ωστόσο, μία από τις πιο σαφείς διατυπώσεις που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα η γερμανική κυβέρνηση για τη ρωσική απειλή.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», δήλωσε.

Οι λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές την Τετάρτη για δύο υπόπτους που έχουν ταυτοποιηθεί σε σχέση με την υπόθεση της Λειψίας δεν φαίνεται να έχουν κατευνάσει τις αντιδράσεις της AfD.

Αντιδράσεις και από την Αριστερά

Επιφυλάξεις εκφράζονται όμως και από το αριστερό Die Linke. Ο βουλευτής του κόμματος Ντίτμαρ Μπαρτς δήλωσε ότι οι υποψίες περί ρωσικής εμπλοκής δεν δικαιολογούν, κατά την άποψή του, την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη καθώς και το μεγάλο ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο.

Υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά δεν καθιστούν τη Γερμανία ασφαλέστερη. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνουν τον κίνδυνο να έρθει πιο κοντά ένας «μεγάλος πόλεμος».

Πιέσεις στον Μερτς και μέσα από το CDU

Την ίδια ώρα, ο Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις και στο εσωτερικό του δικού του κόμματος, με στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών να ζητούν σκληρότερη γραμμή απέναντι στη Μόσχα και να εκφράζουν απογοήτευση για το γεγονός ότι η αλλαγή στάσης καθυστέρησε τόσο πολύ.

Ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, πρώην στρατιωτικός και ειδικός του CDU σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξε ότι επί χρόνια στελέχη τόσο των Χριστιανοδημοκρατών όσο και των Σοσιαλδημοκρατών, καθώς και γενιές Γερμανών διπλωματών, παρέμεναν προσκολλημένοι στην αντίληψη ότι η Ρωσία μπορούσε να εξημερωθεί μέσω του εμπορίου και των ενεργειακών αγωγών.

«Πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιφυλακτικότητά μας απέναντι στη ρωσική κρατική τρομοκρατία σε γερμανικό έδαφος, καθώς και αυτή τη ρομαντική αντίληψη για τη Ρωσία ως μεγάλο πολιτιστικό έθνος», δήλωσε στο InfoRadio.

Κατά τον ίδιο, η Μόσχα δεν εκλαμβάνει τη γερμανική αυτοσυγκράτηση ως χειρονομία αποκλιμάκωσης, αλλά «ως πρόσκληση για να συνεχίσει την κλιμάκωση».

Ο Κίζεβετερ επέκρινε μάλιστα πρόσφατη δημόσια αναφορά του Μερτς στη Ρωσία ως «μεγάλο πολιτιστικό έθνος», υποστηρίζοντας ότι «τα μεγάλα πολιτιστικά έθνη δεν υποβάλλουν τα γειτονικά τους κράτη σε πόλεμο, βία και απαγωγές παιδιών». Κάλεσε τον καγκελάριο να χαρακτηρίσει πλέον ξεκάθαρα το σημερινό ρωσικό καθεστώς.

Από την πλευρά των Πρασίνων, ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Κονσταντίν φον Νοτς χαιρέτισε τη «σημαντικά σαφέστερη γλώσσα» που χρησιμοποιεί πλέον η κυβέρνηση απέναντι στη Μόσχα, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή η αλλαγή είχε «καθυστερήσει πολύ».

Με τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ να πλησιάζουν και την AfD να προηγείται με μεγάλη διαφορά, το κατά πόσο οι ψηφοφόροι φοβούνται τις συνέπειες μιας περαιτέρω επιδείνωσης των σχέσεων Βερολίνου και Μόσχας ενδέχεται πλέον να αποτυπωθεί και στην κάλπη.