ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν

Αεροσκάφος C-37A της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν της Ουάσινγκτον έπειτα από μηχανική βλάβη. Ο κυβερνήτης ανέφερε απώλεια του δεξιού κινητήρα και κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο υπουργός Μάλιν επαίνεσε τον επαγγελματισμό των πιλότων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν της Ουάσινγκτον πραγματοποίησε αεροσκάφος C-37A της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, έπειτα από μηχανική βλάβη.
  • Ο κυβερνήτης ανέφερε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και «άμεση προσγείωση στο DCA» μετά την απώλεια του δεξιού κινητήρα, με 14 ανθρώπους να επιβαίνουν στο αεροσκάφος.
  • Ο υπουργός Μάλιν επαίνεσε τους πιλότους, δηλώνοντας πως «έκαναν την προσγείωση με έναν κινητήρα να μοιάζει με ρουτίνα» και πως επικράτησε «απόλυτος επαγγελματισμός».

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Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν της Ουάσινγκτον πραγματοποίησε αεροσκάφος C-37A της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, έπειτα από μηχανική βλάβη.

«Μόλις χάσαμε τον δεξιό κινητήρα μας και θέλουμε να αναφέρουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και άμεση προσγείωση στο DCA», ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης σε επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρήγκαν.

Ενημέρωσε επίσης πως στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι και ότι διέθετε καύσιμα για πτήση δυόμισι ωρών.

«Οι πιλότοι της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ έκαναν την προσγείωση με έναν κινητήρα να μοιάζει με ρουτίνα», ανέφερε ο υπουργός Μάλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κανένας πανικός, απόλυτος επαγγελματισμός», υπογράμμισε.

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