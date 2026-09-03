ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν

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Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν της Ουάσινγκτον πραγματοποίησε αεροσκάφος C-37A της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, έπειτα από μηχανική βλάβη.

«Μόλις χάσαμε τον δεξιό κινητήρα μας και θέλουμε να αναφέρουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και άμεση προσγείωση στο DCA», ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης σε επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρήγκαν.

Ενημέρωσε επίσης πως στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι και ότι διέθετε καύσιμα για πτήση δυόμισι ωρών.

A Coast Guard jet carrying Homeland Security Secretary Markwayne Mullin and other top DHS officials made an emergency landing Wednesday afternoon outside Washington, D.C., after one of its engines failed. Mullin confirmed the emergency landing in a post on X, writing that “The… pic.twitter.com/v3y6yFEXn2 — CBS News (@CBSNews) September 2, 2026

«Οι πιλότοι της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ έκαναν την προσγείωση με έναν κινητήρα να μοιάζει με ρουτίνα», ανέφερε ο υπουργός Μάλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κανένας πανικός, απόλυτος επαγγελματισμός», υπογράμμισε.