Τραμπ: «Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ»

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Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα ενημέρωσης Τζέιμς Σ. Μπρέιντι του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 6 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Evan Vucci
Φωτογραφία: Reuters/Evan Vucci
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό», μετά τις σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ – κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό… Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ, και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

 

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