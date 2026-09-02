Ισπανία: «Πυριτιδαποθήκη» η Θέουτα μετά τη μαζική άφιξη 72.000 μεταναστών – Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

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Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Θέουτα, όπου οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση για ηρεμία, την ώρα που εκατοντάδες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη την Ισπανία με επίκεντρο την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Σχεδόν πέντε εβδομάδες μετά τη μαζική είσοδο τουλάχιστον 72.000 ανθρώπων από το Μαρόκο, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες εκτιμάται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα.

🔴#Ceuta hace un rato. Calentando motores para la tarde. pic.twitter.com/HRL2cbBmWG — Susana Burgos (@burgosusana) September 2, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ασυνόδευτοι ανήλικοι, παραμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή βρίσκονται διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες, ενώ η κατάσταση έχει πυροδοτήσει σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις κατοίκων κατά της διαχείρισης της κρίσης από την ισπανική κυβέρνηση.

Οι διαδηλωτές ζητούν είτε την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους είτε την ανακατανομή τους σε άλλες περιοχές της Ισπανίας.

«Η κυβέρνηση απέτυχε να δράσει σε μια κρίσιμη κατάσταση. Τα πράγματα ξεφεύγουν ολοένα και περισσότερο από τον έλεγχο», δήλωσε στο Reuters κάτοικος της Θέουτα, προειδοποιώντας ότι οι αυξανόμενες εντάσεις κινδυνεύουν να μετατρέψουν την περιοχή σε «πυριτιδαποθήκη».

Φόβοι για βίαια επεισόδια

Ο επικεφαλής της ένωσης κατοίκων FPAV Ceuta, Φρανθίσκο Γκαρθία Σεγάδο, τόνισε ότι οι διοργανωτές επιθυμούν η κινητοποίηση να παραμείνει «ειρηνική, ελεύθερη, χωρίς να προσβάλλει κανέναν».

Οι διοργανωτές θέλουν παράλληλα να αποκλείσουν την ακροδεξιά από τη συμμετοχή, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι άτομα που θα μεταβούν στη Θέουτα από την ηπειρωτική Ισπανία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βίαια επεισόδια.

«Αυτό που θέλουμε είναι ηρεμία, να επιστρέψουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Η επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει να σταλούν όλοι πίσω από εκεί όπου ήρθαν», δήλωσε ο Σεγάδο.

Η ένταση έχει ήδη ξεφύγει σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόσφατες διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από σποραδικές επιθέσεις εναντίον αυτοσχέδιου καταυλισμού μεταναστών στην παραλία Ελ Τραμπολίν, ενώ Μαροκινοί πολίτες συνελήφθησαν έπειτα από ρίψεις πετρών και μπουκαλιών εναντίον στρατιωτικών περιπόλων.

Así luce la Playa del Trampolín, Ceuta. Aquí cada día hay más invasores sobre la arena. Me dicen las autoridades que ya se calculan más de 1.200 chabolas y que hay una “población” de casi 4.000, todos hombres salvo raras excepciones. También me confirman que algunos marroquíes… pic.twitter.com/mOP3S4hI7H — Rubén Pulido (@rubnpulido) September 2, 2026

Πολιτική σύγκρουση για τη διαχείριση της κρίσης

Τις σημερινές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ισπανία οργανώνει η ομοσπονδία δήμων και κοινοτήτων FEMP, στην οποία κυριαρχεί το συντηρητικό αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP).

Η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας έχει κρατήσει αποστάσεις από την πρωτοβουλία, κατηγορώντας τη δεξιά ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την κρίση.

«Δεν υπερασπίζονται τη Θέουτα και τους κατοίκους της, επιτίθενται στην κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

Την ίδια ώρα, το μανιφέστο της πρωτοβουλίας πολιτών Por Ceuta, που ζητά σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των κατοίκων όσο και των μεταναστών, οργανωμένες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 65.000 υπογραφές.

Αριστερές οργανώσεις και συνδικάτα έχουν οργανώσει αντισυγκεντρώσεις σε αρκετές ισπανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μαδρίτη, καταγγέλλοντας «ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές διώξεις και επιθέσεις» εναντίον μεταναστών στη Θέουτα.

Así es como amanece Ceuta hoy, 2 de septiembre. Las calles siguen llenas de inmigrantes ilegales y el gobierno todavía no ofrece ninguna solución. pic.twitter.com/QHNYiHGSdu — Alerta Global (@AlertaGlobal24H) September 2, 2026

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες μεταξύ τοπικής και κεντρικής κυβέρνησης για τη διαχείριση της κρίσης έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Το PP, το οποίο κυβερνά στις περισσότερες περιφέρειες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνασπισμό με το ακροδεξιό Vox, ζητά την απέλαση όλων όσοι παραμένουν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τη δυναμικότητα των προσωρινών δομών φιλοξενίας από περίπου 500 σε περισσότερες από 3.400 θέσεις, ενώ έχει αναπτύξει πάνω από 1.600 αστυνομικούς.

Τοπικές οργανώσεις και πολιτικοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των μεταναστών.

«Η αντίδραση δεν ήταν αρκετά άμεση και αποτελεσματική. Αυτό είναι απολύτως σαφές», δήλωσε ο Χουάν Μιγκέλ Μοράλες, διευθυντής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Sur Acoge.

🇪🇸 Spain’s far-left Prime Minister Pedro Sánchez published a message to Ceuta residents on Ceuta Day, saying that locals only think “the state’s response measures are insufficient.” In reality, he said, his government has mobilized all of Spain’s forces to fight illegal migrants… pic.twitter.com/y6eAoa6Fub — Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026

Σάντσεθ: «Κινητοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ευχαρίστησε τους κατοίκους της Θέουτα για την ψυχραιμία, την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα που, όπως τόνισε, έχουν επιδείξει τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης.

«Κινητοποιούμε όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε η πόλη σας να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην πλήρη κανονικότητα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, με αφορμή την Ημέρα της Θέουτα.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι την επόμενη χρονιά η επέτειος θα εορταστεί με «μια Θέουτα ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον».