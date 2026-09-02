Ακτή Μιαούλη: Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν τον οδηγό του – «Ήταν εκτός ορίων»

Τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα φέρονται να εγκλώβισαν λεωφορείο στην Ακτή Μιαούλη και να απείλησαν τον οδηγό. Ο ίδιος παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του, με αποτέλεσμα οι άνδρες να σταματήσουν.

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Κοινωνία

Ρομά, Λεωφορείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα σοβαρό περιστατικό με απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος οδηγού λεωφορείου σημειώθηκε στην Ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το αεροδρόμιο προς τον τερματικό σταθμό.
  • Τέσσερις Ρομά, που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα, πλησίασαν το λεωφορείο και, σύμφωνα με τον οδηγό, άρχισαν να τον βρίζουν, να τον απειλούν και να κάνουν έντονες χειρονομίες. Στη συνέχεια, κατέβηκαν από το όχημα και κινήθηκαν απειλητικά προς το λεωφορείο.
  • Ο οδηγός παρέμεινε μέσα στο όχημα και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του, μια ενέργεια που λειτούργησε αποτρεπτικά, καθώς οι άνδρες σταμάτησαν τις ενέργειές τους μόλις αντιλήφθηκαν ότι βιντεοσκοπούνταν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σοβαρό περιστατικό με απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος οδηγού λεωφορείου σημειώθηκε στην Ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το αεροδρόμιο προς τον τερματικό σταθμό.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το λεωφορείο κινούνταν στην αριστερή λωρίδα, προκειμένου να φτάσει στον τερματικό σταθμό. Τότε, ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Ρομά, το πλησίασε και, όπως περιέγραψε ο οδηγός, οι επιβαίνοντες άρχισαν να τον βρίζουν, να τον απειλούν και να κάνουν έντονες χειρονομίες.

«Άρχισε να με βρίζει και να λέει: “Γιατί κάνεις εσύ αριστερά;”. Του λέω: “Σε παρακαλώ, προχώρα, μην το συνεχίζεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο”. Άρχισε μετά να με απειλεί και του λέω: “Δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε κανέναν”», περιέγραψε ο οδηγός στον Alpha.

Οι τέσσερις άνδρες κατέβηκαν από το όχημα

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο οδηγός, οι τέσσερις άνδρες κατέβηκαν από το αγροτικό και κινήθηκαν απειλητικά προς το λεωφορείο, επιχειρώντας να τον πλησιάσουν.

Ο οδηγός παρέμεινε μέσα στο όχημα και, καθώς έβλεπε την ένταση να κλιμακώνεται, έβγαλε το κινητό τηλέφωνό του και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό.

Η καταγραφή φαίνεται ότι λειτούργησε αποτρεπτικά, καθώς, όταν οι άνδρες αντιλήφθηκαν ότι βιντεοσκοπούνταν, σταμάτησαν τις ενέργειές τους.

«Μου βάραγε τα παράθυρα. Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό. Ήταν εκτός ορίων», ανέφερε ο οδηγός.

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