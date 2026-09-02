Αρχαιολογική έκπληξη: Ανακαλύφθηκε σπάνιο αγγείο της μυστικής λατρείας του θεού Σαβάζιου

Τα μυστικά των αρχαίων μυστηριακών λατρειών συνεχίζουν να έρχονται στο φως, αποδεικνύοντας ότι η ρωμαϊκή ύπαιθρος έκρυβε περισσότερο μυστικισμό από όσο φανταζόμασταν.

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην επαρχία της Ζιρόνα, στην Ισπανία, φέρνει στην επιφάνεια ένα σπάνιο εύρημα που συνδέεται άμεσα με τις απόκρυφες τελετουργίες της αρχαιότητας.

Ένα μοναδικό τελετουργικό αγγείο, διακοσμημένο με μορφές φιδιών, προδίδει την παρουσία των πιστών του θεού Σαβάζιου —μιας αινιγματικής θεότητας με καταγωγή από την Ανατολή— στην καρδιά μιας αγροτικής ρωμαϊκής έπαυλης κατά την περίοδο του Αυγούστου.

Το θραύσμα με τη διακόσμηση κεφαλών φιδιού, το οποίο ανακαλύφθηκε στη θέση Collet (Calonge), αποτελεί ένα από τα ελάχιστα τεκμηριωμένα ευρήματα του είδους του στην Ιβηρική Χερσόνησο και αποδεικνύει την παρουσία ανατολικών λατρειών στον αγροτικό χώρο κατά την Αυγούστεια περίοδο.

Μια ομάδα αρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο της Ζιρόνα εντόπισε στη ρωμαϊκή έπαυλη του Collet, η οποία βρίσκεται στα παράλια της Ζιρόνα, διάφορα κεραμικά θραύσματα που ανήκαν σε ένα μεγάλο αγγείο, διακοσμημένο με μια λαβή που καταλήγει σε δύο κεφάλια φιδιών.

Το εύρημα, το οποίο χρονολογείται στην Αυγούστεια περίοδο (27 π.Χ.–14 μ.Χ.), παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το συνδέουν με τη λατρεία του Θρακοφρυγικού θεού Σαβάζιου, μιας από τις μυστηριακές θεότητες που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antiquity, είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή αποτελεί μια από τις ελάχιστες μαρτυρίες αυτής της λατρείας στην Ιβηρική Χερσόνησο και, επιπλέον, την πρώτη που τεκμηριώνεται σε αγροτικό περιβάλλον αυτής της χρονολογικής περιόδου.

«Ο εντοπισμός του διακοσμημένου αγγείου στο Collet εγείρει διάφορα ερωτήματα: Υπήρχε λατρεία του Σαβάζιου στις δυτικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την Αυγούστεια περίοδο;

Αν ναι, πού άκμασε αυτή η λατρεία; Ήταν διαδεδομένη στις αγροτικές περιοχές ή η περίπτωση του Collet αποτελεί εξαίρεση;», εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης στο άρθρο τους.

Σύσταση και προέλευση: Η ακτινογραφία ενός αρχαιολογικού γρίφου

Η ανάλυση της κεραμικής μάζας αποκαλύπτει ότι πρόκειται για κεραμικό κόκκινου πηλού, συμπαγές και καλά λειασμένο, με χαμηλή αναλογία ορυκτών προσμείξεων. Οι προσμείξεις αυτές, αποτελούνται κυρίως από μέτριας έως χονδρής κοκκομετρίας άμμο, με ομοιόμορφα κατανεμημένους κόκκους χαλαζία, βιοτίτη και μοσχοβίτη.

Ο πηλός περιέχει επίσης υποσφαιρικούς λευκούς όζους που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε δευτερογενείς ζεόλιθους, πιθανώς αναλκίμιο, οι οποίοι σχηματίστηκαν από την αλλοίωση θραυσμάτων ανθρακικού ασβεστίου κατά την όπτηση (το ψήσιμο).

Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το αντικείμενο φέρει ίχνη λευκού επιχρίσματος, στο οποίο εντοπίζονται τα ίδια ορυκτολογικά συστατικά με αυτά της κεραμικής μάζας, αλλά σε πολύ μικρότερο μέγεθος (λιγότερο από 0,2 χιλιοστά).

Αυτό το λευκό επίχρισμα δεν έχει τεκμηριωθεί σε γνωστά κεραμικά εργαστήρια της γύρω περιοχής, όπως στο Collet Est ή στο Ermedás, κοντά στη Ζιρόνα.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα χαρακτηριστικά της κεραμικής μάζας δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον καθορισμό της γεωγραφικής προέλευσης του αγγείου.

Η σύστασή της είναι συμβατή με μια τοπική παραγωγή, αλλά διαφέρει από τον πηλό που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή πίθων (dolia) σε ένα κοντινό εργαστήριο. Ωστόσο, προσθέτουν ότι ο τύπος του πηλού, οι ορυκτές προσμείξεις και η πιθανή χρήση λευκού επιχρίσματος υποδηλώνουν ότι το αγγείο του Collet έχει αφρικανική προέλευση.

Η πιθανότητα αυτή, εγείρει ένα ενδιαφέρον ερώτημα, καθώς οι ενδείξεις για τη λατρεία του Σαβάζιου στην Αφρική είναι ελάχιστες και δεν έχουν βρεθεί εκεί ανάλογες κεραμικές μορφές.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι υπάρχουν στοιχεία για ένα μόνο αγγείο τυνησιακής προέλευσης, απροσδιόριστης χρονολογίας, το οποίο φυλάσσεται στο Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Ρωμαιογερμανικό Κεντρικό Μουσείο).

Εκεί, ανάμεσα σε άλλα εικονογραφικά στοιχεία όπως ένας βάτραχος και μια σαλαμάνδρα, εμφανίζεται επίσης ένα φίδι, το οποίο συνδέεται με τον Σαβάζιο.

Η μυστηριακή λατρεία του θεού Σαβάζιου: Από την Ανατολή στη Ρωμαϊκή ύπαιθρο

Ο θεός Σαβάζιος, με καταγωγή από τη Θράκη και τη Φρυγία (περιοχές της σημερινής Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας), είχε περιορισμένη εξάπλωση στον ρωμαϊκό κόσμο και εξελίχθηκε σε μια κλειστή, ιδιωτική λατρεία που ασκούνταν σχεδόν αποκλειστικά στον οικιακό χώρο.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ένα παράδειγμα που εντοπίστηκε στην Πομπηία, στην οικία II.I.12, όπου ένας εσωτερικός χώρος είχε διαμορφωθεί για την άσκηση μυστηριακών λατρειών, με έναν μικρό πλίνθινο βωμό στο περιστύλιο και δύο πήλινα αγγεία διακοσμημένα με την τυπική εικονογραφία της λατρείας, όπως φίδια και φρύνους (βατράχους).

Η λατρεία του Σαβάζιου είναι αρχαιολογικά δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς μπορεί να αναγνωριστεί μόνο μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αντικείμενα: Τα χάλκινα χέρια που ονομάζονται «χέρια του Σαβάζιου» (sabazias), ορισμένες πλακέτες ή τρίπτυχα, και ένα ιδιαίτερο σύνολο κεραμικών κυπέλλων με εξειδικευμένη εικονογραφία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η εικονογραφία είναι έντονα συγκρητική και δυσνόητη για τους μη μυημένους. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, οι μαρτυρίες για αυτή τη λατρεία είναι ελάχιστες και συγκεντρώνονται κυρίως στον μακρινό βορρά.

Μια μικρή χάλκινη προτομή έχει καταγραφεί στην l’Alcudia (Έλτσε), ένα χάλκινο χέρι στην Καρθαγένη, ενώ η απόδοση του λεγόμενου Cueva Negra de Fortuna (Μαύρο Σπήλαιο της Φορτούνα) στη Μούρθια στη λατρεία του Σαβάζιου παραμένει υπό συζήτηση.

Επίσης, μια πρόχους (κανάτα) με ελικοειδείς διακοσμήσεις φιδιών έχει βρεθεί στη ρωμαϊκή πόλη Vareia, στη Λα Ριόχα, αν και η σύνδεσή της με τη λατρεία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, οι μαρτυρίες για αυτή τη λατρεία είναι ελάχιστες και συγκεντρώνονται κυρίως στον μακρινό βορρά.

Μια μικρή χάλκινη προτομή έχει καταγραφεί στην l’Alcudia (Έλτσε), ένα χάλκινο χέρι στην Καρθαγένη, ενώ η απόδοση του λεγόμενου Cueva Negra de Fortuna (Μαύρο Σπήλαιο της Φορτούνα) στη Μούρθια στη λατρεία του Σαβάζιου παραμένει υπό συζήτηση.

Επίσης, μια πρόχους (κανάτα) με ελικοειδείς διακοσμήσεις φιδιών έχει βρεθεί στη ρωμαϊκή πόλη Vareia, στη Λα Ριόχα, αν και η σύνδεσή της με τη λατρεία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα. Η κύρια συγκέντρωση τέτοιων αγγείων στη χερσόνησο εντοπίζεται στα βορειοανατολικά, συγκεκριμένα στην Εμπούριες (Αμπουρίας) και την περιοχή της.

Αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση που απεικονίζει φίδια, σαύρες και βατράχους έχουν καταγραφεί στην Εμπούριες (μια πλήρης πρόχους και δύο θραύσματα), στο Tolegassos (ακόμη μια πλήρης πρόχους και ένα μικρό κυκλικό αγγείο), καθώς και στο Camp de la Gruta (Torroella de Montgrí), όπου βρέθηκε το κεντρικό τμήμα μιας λαβής με διακόσμηση παρόμοια με τα θραύσματα του Collet.

Τα αγγεία αυτά, δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη για τη λατρεία του Σαβάζιου, καθώς είναι πιο κοινά στις Μιθραϊκές λατρείες, ενώ έχουν βρεθεί επίσης σε οικιακές λατρείες τοπικών πνευμάτων (genii) ακόμη και σε πλαίσια «μαγείας».

Η απόδοσή τους στη λατρεία του Σαβάζιου στη βορειοανατολική χερσόνησο βασίζεται στην ανακάλυψη ενός συνόλου πλακετών που αποδίδονται σε αυτόν τον θεό, οι οποίες βρέθηκαν σε έναν τάφο σε μια νεκρόπολη της Εμπούριες, που χρονολογείται στην Αυγούστεια περίοδο ή στις αρχές του 1ου αιώνα.

Αυτές οι ανάγλυφες χάλκινες πλακέτες (αρχικά επαργυρωμένες) σχημάτιζαν ένα τρίπτυχο, μια αναπαράσταση του Σαβάζιου περιβαλλόμενου από σύμβολα που παρέπεμπαν στη λατρεία του, με δύο αρθρωτές πλακέτες που απεικόνιζαν τους Διόσκουρους, αν και μόνο η μία διασώζεται, διευκρινίζουν οι ερευνητές. Ο τύπος αυτός φορητού τριπτύχου είναι σχετικά κοινός σε αυτή τη λατρεία και πιθανώς ανήκε σε ιερείς που τα χρησιμοποιούσαν για τη διάδοση των τελετουργιών.

Οι συγγραφείς υποδηλώνουν ότι είναι πιθανό ένας περιπλανώμενος ιερέας του Σαβάζιου να δρούσε στην Εμπούριες, έχοντας ίσως φτάσει από τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας.

Ο μικρός αριθμός των αγγείων που διασώζονται, κυρίως στην Εμπούριες και στο Tolegassos, δείχνει ότι η εξάπλωση της λατρείας ήταν περιορισμένη, αν και τα θραύσματα του Collet αποδεικνύουν ότι έφτασε και σε αγροτικούς οικισμούς, όχι μόνο σε πόλεις.

Η σημασία της ανακάλυψης: Ανατρέποντας τα δεδομένα για τη Ρωμαϊκή Ύπαιθρο

Η ανακάλυψη στο Collet επιτρέπει στους ερευνητές να επιβεβαιώσουν ότι η επιρροή της λατρείας ενδέχεται να έφτασε από την κοντινή αρχαία πόλη Emporiae (Εμπούριες), όπου βρέθηκε το τρίπτυχο σε τάφο της Αυγούστειας περιόδου, και πιθανότατα ενσωματώθηκε στα sacra privata (θρησκευτικές τελετουργίες που τηρούνταν ιδιωτικά στον οικιακό χώρο).

Αυτός ο τύπος τελετουργίας έχει τεκμηριωθεί αρχαιολογικά σε διάφορες αγροτικές τοποθεσίες στην επικράτεια των ciuitates (πόλεων-κρατών) της Emporiae και της Gerunda (Ζιρόνα).

Παρά τη σπανιότητά της, η ιβηρική κεραμική με ελικοειδείς διακοσμήσεις φιδιών υποδηλώνει μια συνέχεια στην πρακτική της λατρείας του Σαβάζιου από την Αυγούστεια περίοδο τουλάχιστον έως τις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.

Η λειτουργία αυτών των αγγείων παραμένει ασαφής, αλλά σε περίπλοκες εικονογραφίες, όπως αυτή στην πλακέτα της Εμπούριες, φαίνεται να συνδέονται με τον βωμό και έχει προταθεί ότι χρησίμευαν ως δοχεία για τη συλλογή του αίματος των θυσιών.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το αγγείο του Collet αποτελεί ένα πρώιμο αγροτικό παράδειγμα της ιβηρικής κεραμικής με διακόσμηση φιδιών, υποδηλώνοντας ότι, αν και η εξάπλωση αυτής της λατρείας ήταν περιορισμένη σε αυτή την περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η επιρροή της έγινε αισθητή και πέρα από τα αστικά περιβάλλοντα.

Η επιρροή αυτή, αν και μικρή, αντικατοπτρίζεται στην προέλευση του αγγείου, η οποία θα μπορούσε να βρίσκεται πέρα από την επικράτεια των ciuitates της Emporiae και της Gerunda.

Το αγγείο του Collet υποδηλώνει ότι λατρείες που εκ πρώτης όψεως φαίνονται δευτερεύουσες δεν περιορίζονταν σε στενά γεωγραφικά όρια, αλλά θα μπορούσαν να έχουν σχηματίσει εκτεταμένα λατρευτικά δίκτυα εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σημειώνουν οι συγγραφείς στα συμπεράσματά τους.

Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της ανακάλυψης για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών εκρωμαϊσμού και της εξάπλωσης των θρησκευτικών πρακτικών στον αρχαίο κόσμο.

Το χρονικό της ανασκαφής: Η ρωμαϊκή έπαυλη στο επίκεντρο των ερευνών

Η ρωμαϊκή έπαυλη του Collet βρίσκεται στον κόλπο του Παλαμός, στις ακτές της πρώην επικράτειας των ciuitates της Gerunda και της Emporiae, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της ρωμαϊκής πόλης Emporiae και 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Gerunda (σημερινή Ζιρόνα).

Η τοποθεσία απολαμβάνει μια προνομιακή θέση πάνω σε μια βραχώδη έξαρση ύψους περίπου 20 μέτρων με θέα στον κόλπο.Οι ανασκαφές, οι οποίες ξεκίνησαν στον 21ο αιώνα, έχουν τεκμηριώσει πέντε φάσεις δραστηριότητας.

Η παλαιότερη, στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ., αντιστοιχεί σε έναν αγροτικό οικισμό ιταλικού τύπου με μια cella vinaria (κελάρι κρασιού). Στη δεύτερη φάση, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 1ου αιώνα π.Χ., ιδρύθηκε μια ρωμαϊκή έπαυλη με έντονο παραγωγικό χαρακτήρα.

Κατά την Αυγούστεια περίοδο, προστέθηκαν ένας φούρνος ψωμιού, μια κουζίνα και ένα λιτό συγκρότημα λουτρών. Μέχρι τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ., η έπαυλη υπέστη ριζικές αλλαγές: κατεδαφίστηκε και στη θέση της χτίστηκε ένα νέο κτήριο με πολλαπλά δωμάτια γύρω από μια κεντρική αυλή.

Κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., ορισμένοι οικιστικοί χώροι εγκαταλείφθηκαν και ένας από αυτούς χρησιμοποιήθηκε για μια μεμονωμένη ταφή. Το θραύσμα του αγγείου με το φίδι εντοπίστηκε στην περιοχή όπου είχε κατασκευαστεί ο φούρνος κατά την Αυγούστεια περίοδο, ανάμεσα στα υλικά επιχωμάτωσης που διαμόρφωσαν το επίπεδο κυκλοφορίας.

Τα υλικά που σχετίζονται με αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ιταλικών κεραμικών και αμφορέων από την επαρχία της Ταρρακωνησίας (Tarraconensis), επιβεβαιώνουν τη χρονολόγησή του.

Οι συγγραφείς εξηγούν ότι το αγγείο ήταν ήδη σπασμένο και θαμμένο κατά την Αυγούστεια περίοδο, επομένως η κατασκευή του πρέπει να ανάγεται σε αυτή την περίοδο ή λίγο νωρίτερα.