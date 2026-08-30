Στα ίχνη της βιβλικής Βηθσαϊδά: Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τη «χαμένη» πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

Για περισσότερους από ενάμισι αιώνα, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιβλικής αρχαιολογίας παρέμενε θαμμένο κάτω από το χώμα και τη λάσπη, στις βόρειες όχθες της Θάλασσας της Γαλιλαίας.

Πού βρισκόταν, τελικά, η περίφημη Βηθσαϊδά;

Στα ίχνη της χαμένης Βηθσαϊδά: Το αρχαιολογικό θρίλερ 150 ετών που φτάνει στο τέλος του

Η πόλη που, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, υπήρξε η γενέτειρα κορυφαίων Αποστόλων όπως ο Πέτρος και ο Ανδρέας, αλλά και το σκηνικό για μερικά από τα πιο γνωστά θαύματα του Ιησού, είχε χαθεί από τον χάρτη της Ιστορίας.

Για δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα ήταν διχασμένη, με διαφορετικές τοποθεσίες να διεκδικούν τον τίτλο της χαμένης πόλης. Σήμερα, όμως, μετά από δέκα χρόνια επίμονων ανασκαφών, μια ομάδα αρχαιολόγων και εθελοντών στο Ελ Αράτζ πιστεύει ότι κρατά στα χέρια της τις αποδείξεις που κλείνουν οριστικά την υπόθεση.

Τα ευρήματα δεν φέρνουν στο φως μόνο αρχαίους τοίχους, αλλά ζωντανεύουν τις ίδιες τις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Σε μια πλαγιά ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, εκεί όπου η Θάλασσα της Γαλιλαίας συναντά τον ορίζοντα, μια ομάδα αρχαιολόγων, φοιτητών και εθελοντών έχει περάσει δέκα ανασκαφικές περιόδους αναζητώντας την απάντηση σε ένα ερώτημα για το οποίο οι μελετητές λογομαχούσαν για περισσότερα από 150 χρόνια: πού ακριβώς βρισκόταν η Βηθσαϊδά;

Τα Ευαγγέλια είναι ξεκάθαρα ως προς τη σημασία της.

Μετά την Ιερουσαλήμ και την Καπερναούμ, η Βηθσαϊδά είναι η πιο συχνά αναφερόμενη τοποθεσία στην Καινή Διαθήκη. Ήταν η γενέτειρα του Πέτρου, του Ανδρέα και του Φιλίππου, καθώς και το σκηνικό για μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα θαύματα του Ιησού.

Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία της είχε χαθεί στο πέρασμα της ιστορίας και, για δεκαετίες, μια ανταγωνιστική τοποθεσία είχε το προβάδισμα.

Τώρα, μετά από δέκα ανασκαφικές περιόδους στο Ελ Αράτζ, μια τοποθεσία γνωστή και ως Αρχαία Ιουλιάδα, η ομάδα πιστεύει ότι έκλεισε οριστικά την υπόθεση.

Μια επιστημονική διαμάχη που λύθηκε στα χώματα των ανασκαφών

Ο Δρ. Στίβεν Νότλεϊ, ακαδημαϊκός διευθυντής του αρχαιολογικού χώρου, κυνηγά αυτό το ερώτημα από το 1983, όταν έφτασε στο Ισραήλ για να μελετήσει το ιουδαϊκό υπόβαθρο των Ευαγγελίων.

Συνειδητοποίησε από νωρίς ότι ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη Βηθσαϊδά, μια τοποθεσία με το όνομα Ετ-Τελ, δεν ταίριαζε με τα στοιχεία. «Σε όλη τη γραμματεία, στα Ευαγγέλια, στην ιουδαϊκή λογοτεχνία – στα πάντα – περιγράφεται ότι βρίσκεται πάνω στη λίμνη», εξηγεί ο Νότλεϊ.

Το Ετ-Τελ απέχει περίπου ενάμισι μίλι από την ακτογραμμή, «πολύ μακριά… για να αποτελεί ψαροχώρι». Τα ανασκαφικά του δεδομένα επίσης δεν συμφωνούσαν με την περιγραφή του ιστορικού Ιωσήπου για ένα ιουδαϊκό ψαροχώρι που ο Ηρώδης Φίλιππος αναβάθμισε σε ρωμαϊκή πόλη – μια τοποθεσία της οποίας η ακμή θα έπρεπε να αυξάνεται και όχι να φθίνει κατά τον πρώτο αιώνα.

Η διαμάχη συνεχίστηκε για χρόνια σε επιστημονικά περιοδικά μέχρι το 2014, όταν μια δοκιμαστική ανασκαφή με φτυάρια στο Ελ Αράτζ –την οποία οργάνωσε ένας πρώην φοιτητής του Νότλεϊ– έφερε στο φως κεραμικά της ρωμαϊκής εποχής εκεί όπου θεωρούνταν ότι δεν υπήρχε τίποτα.

Η έρευνα εξελίχθηκε σε μια πλήρη ανασκαφή, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου αρχαιολόγου πεδίου Μότι Αβιάμ. Ο Αβιάμ, ο οποίος έχει περάσει σχεδόν 50 χρόνια ανασκάπτοντας τοποθεσίες σε όλη τη Γαλιλαία, δεν πείστηκε εύκολα.

«Δεν πρόκειται να κάνω ανασκαφή επειδή το είπε ο Ράμι ή ο Στίβεν», θυμάται. «Το κάνω μόνο και μόνο επειδή τώρα μου κινήθηκε η περιέργεια».

Μέχρι τη δεύτερη ανασκαφική περίοδο, η ομάδα του είχε βρει ένα ρωμαϊκό στρώμα κάτω από την τοποθεσία – ένα στοιχείο που κατέρριπτε την αντίπαλη θεωρία ότι η περιοχή ήταν κάποτε μια βυθισμένη λιμνοθάλασσα και δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει καθόλου έναν οικισμό της ρωμαϊκής εποχής.

Οι αποδείξεις

Το 2022, οι ανασκαφείς αποκάλυψαν ένα σχεδόν τέλεια διατηρημένο μωσαϊκό μέσα στα ερείπια μιας εκκλησίας της βυζαντινής εποχής – μια αφιερωματική επιγραφή που ονόμαζε «τον αρχηγό των αποστόλων και φύλακα των κλειδιών του ουρανού».

Μόνο μία μορφή ταιριάζει σε αυτήν την περιγραφή στη χριστιανική παράδοση: ο Πέτρος. Έναν χρόνο αργότερα, σκάβοντας κάτω από το πιο ιερό σημείο της εκκλησίας, την αψίδα, η ομάδα βρήκε τους τοίχους ενός σπιτιού του πρώτου αιώνα, προσεκτικά περιτοιχισμένους και σοβατισμένους – με άλλα λόγια, σαν ιερό προσκύνημα.

«Δεν πρόκειται να βρεις καμία επιγραφή που να λέει “εδώ κοιμήθηκε ο Πέτρος”», λέει ο Νότλεϊ. «Αλλά με αρχαιολογικούς όρους, δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο».

Πέρα από την ανακάλυψη: Παραδίδοντας τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά

Για τον Δρ. Κρις ΜακΚίνεϊ, αναπληρωτή διευθυντή του Κέντρου Αρχαιολογίας Lanier του Πανεπιστημίου Λίπσκομπ (Lipscomb University), το Ελ Αράτζ αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια απλή τοποθεσία – είναι ένα πεδίο εκπαίδευσης για μια νέα γενιά βιβλικών αρχαιολόγων.

Αυτό το καλοκαίρι σηματοδότησε την πρώτη ανασκαφική περίοδο του Κέντρου Lanier στο συγκεκριμένο έργο.

Ο ΜακΚίνεϊ περιγράφει τη συγκίνηση του να κρατάς μια λυχνία λαδιού που βγήκε απευθείας από ένα στρώμα της ηρωδιανής εποχής, με το φυτίλι της ακόμα λερωμένο από την αιθάλη.

«Αυτή η αιθάλη που βρίσκεται πάνω στη λυχνία έκαιγε όταν ο Φίλιππος της Βηθσαϊδά, ο Σίμων Πέτρος και ο Ανδρέας… δηλαδή, έκαιγε όταν εκείνοι βρίσκονταν εδώ», λέει. «Είναι μια μοναδική στιγμή που κοιτάζεις πίσω, μέσα από την ιστορία και τον χρόνο».

Το στοιχείο που κάνει το Ελ Αράτζ ιδιαίτερα πολύτιμο για τους ερευνητές, προσθέτει ο ΜακΚίνεϊ, είναι το πόσο ανέγγιχτο παραμένει σε σύγκριση με γειτονικές τοποθεσίες, όπως η Καπερναούμ ή η Χοραζίν, οι οποίες φέρουν αιώνες μεταγενέστερων κατασκευών πάνω από τα στρώματα του πρώτου αιώνα.

«Εδώ έχουμε την ευκαιρία να ανασκάψουμε μια πόλη που προέρχεται ακριβώς από την εποχή του Ιησού», αναφέρει – μια σπάνια ευκαιρία να εφαρμοστούν σύγχρονες αρχαιολογικές τεχνικές σε μια τοποθεσία που δεν έχει ήδη εξαντληθεί από προηγούμενες έρευνες.

Η ανασκαφή ως πνευματική άσκηση

Για τους φοιτητές που κάνουν τη χειρωνακτική εργασία –ξεκινώντας συχνά πριν από την ανατολή του ηλίου και συμπληρώνοντας 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο– η εμπειρία είναι τόσο προσωπική όσο και ακαδημαϊκή.

Η Άμπερ, η οποία ξεκινά το διδακτορικό της πρόγραμμα στη βιβλική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Λίπσκομπ αυτό το φθινόπωρο, αποκαλεί την ανασκαφή το επιστέγασμα χρόνων σπουδών.

«Όλα όσα βλέπετε εδώ ήταν κυριολεκτικά θαμμένα για χιλιάδες χρόνια», λέει. «Εμείς είμαστε αυτοί που τα φέραμε ξανά στο φως της δημοσιότητας. Κυριολεκτικά ένας θαμμένος θησαυρός».

Για την Άμπερ, η οποία είναι χριστιανή, το ίδιο το φυσικό τοπίο αποτελεί μέρος της ανακάλυψης.

«Κοιτάζω τους ίδιους λόφους που έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα», αναφέρει. «Διαβάζοντας ξανά τις Γραφές, όλα ζωντανεύουν».

Ο Νότλεϊ, ο οποίος καθοδήγησε το έργο μέσα από μια πανδημία, έναν πόλεμο, ακόμη και μια δασική πυρκαγιά που απροσδόκητα καθάρισε τους θάμνους και αποκάλυψε νέα τμήματα της έκτασης 60 στρεμμάτων της τοποθεσίας, περιγράφει το έργο με παρόμοιους όρους, όχι απλώς ως επιστημονική μελέτη αλλά ως μαρτυρία.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η γη ρίχνει φως και μας βοηθά να κατανοήσουμε περισσότερα, να ανακαλύψουμε περισσότερα για τις Γραφές», λέει. «Γίνεται ένα τρισδιάστατο Ευαγγέλιο».

Μετά από δέκα χρόνια, με ένα ρωμαϊκό λουτρό, μια βυζαντινή εκκλησία, ιουδαϊκά λίθινα σκεύη του πρώτου αιώνα και μια επιγραφή που παραπέμπει στον απόστολο Πέτρο να έχουν βρεθεί όλα στην ίδια τετράγωνη πλαγιά, η ομάδα πιστεύει ότι η συζήτηση για την τοποθεσία της Βηθσαϊδά έχει ουσιαστικά λήξει.

«Δεν είναι η ανακάλυψη του κάλυκα που καπνίζει», λέει ο Αβιάμ. «Είναι το ίδιο το όπλο».