Συνελήφθη ειδικός φρουρός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη χθες, Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας Ειδικός Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Συνελήφθη την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας ειδικός φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, χθες το μεσημέρι, ο κατηγορούμενος που υπηρετεί στο γραφείο ταυτοτήτων Τμήματος Ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων αφού πήγε στο Τμήμα μία 16χρονη για να παραλάβει την ταυτότητά της, αποχωρώντας από εκεί, ο Ειδικός Φρουρός την ακολούθησε με το όχημά του, την προσέγγισε και έκανε σχολιασμούς με φράσεις όπως «είσαι πολύ όμορφη».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη, τον ενημέρωσε επανειλημμένα για την ηλικία της, πλην όμως εκείνος, χωρίς να πτοηθεί, ζήτησε να την αγκαλιάσει, το οποίο η ανήλικη αρνήθηκε ρητά, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της στις Αρχές. Τότε ο κατηγορούμενος, την αγκάλιασε πιάνοντάς την από την μέση και αποπειράθηκε να την φιλήσει, αλλά η ανήλικη τον απώθησε με τα χέρια της και αποχώρησε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.