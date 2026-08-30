«Βόμβα» στην Premier League: Ο Χάκπο ζήτησε να φύγει από τη Λίβερπουλ για τη Σίτι

Ο Κόντι Χάκπο φέρεται να ζήτησε να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ για να μετακινηθεί στη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν. Η απόφαση αυτή φέρεται να επηρεάστηκε από την επικείμενη μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κόντι Χάκπο φέρεται να κατέθεσε αίτημα αποχώρησης από τη Λίβερπουλ, επιθυμώντας να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι.
  • Η απόφαση του Χάκπο επηρεάστηκε από την επικείμενη μετακίνηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, οδηγώντας τον στην επιλογή της αποχώρησης από το «Άνφιλντ».
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Σίτι φέρεται να κινείται και για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίτημα αποχώρησης από τη Λίβερπουλ φέρεται να κατέθεσε ο Κόντι Χάκπο, με τον Ολλανδό εξτρέμ να επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ σε θέματα μεταγραφών, Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Ο Χάκπο, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League, φέρεται να είχε τρεις επιλογές για το μέλλον του: την παραμονή του στη Λίβερπουλ, τη μετακίνησή του στην Τότεναμ ή τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν μετά την επικείμενη μετακίνηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Λίβερπουλ. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επηρέασε την απόφαση του Χάκπο, ο οποίος επέλεξε την προοπτική της αποχώρησης από το «Άνφιλντ».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, με τον χρόνο να πιέζει καθώς η μεταγραφική περίοδος οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει την ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφής, καθώς φέρεται να κινείται για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι.

Οι «πολίτες» έχουν ήδη παραχωρήσει τις τελευταίες ημέρες τους Σαβίνιο και Μαρμούς στην Τότεναμ.

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