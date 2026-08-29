Europa League: Με τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο ξεκινάει ο ΟΦΗ τη League Phase

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Η Χόφενχαϊμ θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Conference League, με τους περσινούς Κυπελλούχους Ελλάδας να υποδέχονται τους Γερμανούς στο «Παγκρήτιο» στις 17 Σεπτεμβρίου (19:45) όπως γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.

Στη συνέχεια οι Ηρακλειώτες θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για το ματς με τη Ρεν (15/10), ενώ μία εβδομάδα αργότερα (22/10) θα υποδεχθούν τη Λεβερκούζεν. Στις 5 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στις 26/11 θα φιλοξενήσουν την Άντερλεχτ και στις 10 Δεκεμβρίου θα παίξουν στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Τον Ιανουάριο οι Κρητικοί θα παίξουν εκτός με την Στουρμ Γκρατς (21/1), ενώ θα κλείσουν τα ματς της League Phase, παίζοντας εντός έδρας στις 28 Ιανουαρίου 2027 με την πολωνική Λεχ Πόζναν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League 2026/27: