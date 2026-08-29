Europa League: Με τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο ξεκινάει ο ΟΦΗ τη League Phase

Η Χόφενχαϊμ θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Conference League, με τους περσινούς Κυπελλούχους Ελλάδας να υποδέχονται τους Γερμανούς στο «Παγκρήτιο» στις 17 Σεπτεμβρίου (19:45) όπως γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.
Στη συνέχεια οι Ηρακλειώτες θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για το ματς με τη Ρεν (15/10), ενώ μία εβδομάδα αργότερα (22/10) θα υποδεχθούν τη Λεβερκούζεν. Στις 5 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στις 26/11 θα φιλοξενήσουν την Άντερλεχτ και στις 10 Δεκεμβρίου θα παίξουν στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.
Τον Ιανουάριο οι Κρητικοί θα παίξουν εκτός με την Στουρμ Γκρατς (21/1), ενώ θα κλείσουν τα ματς της League Phase, παίζοντας εντός έδρας στις 28 Ιανουαρίου 2027 με την πολωνική Λεχ Πόζναν.
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Το πρόγραμμα της ομάδας μας στην League phase του @EuropaLeague #oficretefc #oficrete #ofifc #UEL #monoofi pic.twitter.com/PYsx9jlg51
— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) August 29, 2026
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League 2026/27:
- 17 Σεπτεμβρίου 2026 – ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ (19:45)
- 15 Οκτωβρίου 2026 – Ρεν – ΟΦΗ(22:00)
- 22 Οκτωβρίου 2026 – ΟΦΗ – Λεβερκούζεν (19:45)
- 5 Νοεμβρίου 2026 – Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ (22:00)
- 26 Νοεμβρίου 2026 – ΟΦΗ – Άντερλεχτ (22:00)
- 10 Δεκεμβρίου 2026 – Μπενφίκα – ΟΦΗ (22:00)
- 21 Ιανουαρίου 2027 – Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ (19:45)
- 28 Ιανουαρίου 2027 – ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν (22:00)