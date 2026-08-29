Ολυμπιακός: Πρεμιέρα στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League 2026/27 στις 16 Σεπτεμβρίου κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Ολυμπιακός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ κι απ’ το «Γ. Καραϊσκάκης» στις 16 Σεπτεμβρίου.
  • Στο πρόγραμμα των Πειραιωτών περιλαμβάνονται αναμετρήσεις με ομάδες όπως η Μαρσέιγ, η Σπάρτα Πράγας και η μεγάλη Μίλαν, την οποία θα υποδεχθούν στο γήπεδό τους στις 26 Νοεμβρίου.
  • Οι αγώνες του Ολυμπιακού εκτείνονται μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2027, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν επίσης Ρεν, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ κι απ’ το «Γ. Καραϊσκάκης» θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου (22:00) ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, όπως γνωστοποίησε απόψε (29/8) η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.

Ακολούθως οι Πειραιώτες θα παίξουν στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ (15/10), ενώ θα υποδεχθούν στις 22 Οκτωβρίου την Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο. Θα ακολουθήσει η έξοδός τους στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Ρεν (5/11, 19:45), ενώ στις 26/11 θα υποδεχθούν τη μεγάλη Μίλαν στο γήπεδό τους.

Το πρόγραμμά τους για το 2026 ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου με το ταξίδι στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε, ενώ στις 21 Ιανουαρίου 2027 θα υποδεχθούν τη γερμανική Χοφενχάιμ και θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League στις 28 Ιανουαρίου 2027, με το ταξίδι στην Πορτογαλία για τον αγώνα κόντρα στην Τορένσε.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League 2026/27, έχει ως εξής:

  • 16 Σεπτεμβρίου 2026 – Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (22:00)
  • 15 Οκτωβρίου 2026 – Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (22:00)
  • 22 Οκτωβρίου 2026 – Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας (22:00)
  • 5 Νοεμβρίου 2026 – Ρεν – Ολυμπιακός (19:45)
  • 26 Νοεμβρίου 2026 – Ολυμπιακός – Μίλαν (19:45)
  • 10 Δεκεμβρίου 2026 – Τσέλιε – Ολυμπιακός (22:00)
  • 21 Ιανουαρίου 2027 – Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ (19:45)
  • 28 Ιανουαρίου 2027 – Τορένσε – Ολυμπιακός (21:00)
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ