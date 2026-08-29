Ολυμπιακός: Πρεμιέρα στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ κι απ’ το «Γ. Καραϊσκάκης» θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου (22:00) ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, όπως γνωστοποίησε απόψε (29/8) η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.

Ακολούθως οι Πειραιώτες θα παίξουν στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ (15/10), ενώ θα υποδεχθούν στις 22 Οκτωβρίου την Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο. Θα ακολουθήσει η έξοδός τους στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Ρεν (5/11, 19:45), ενώ στις 26/11 θα υποδεχθούν τη μεγάλη Μίλαν στο γήπεδό τους.

Το πρόγραμμά τους για το 2026 ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου με το ταξίδι στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε, ενώ στις 21 Ιανουαρίου 2027 θα υποδεχθούν τη γερμανική Χοφενχάιμ και θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League στις 28 Ιανουαρίου 2027, με το ταξίδι στην Πορτογαλία για τον αγώνα κόντρα στην Τορένσε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League 2026/27, έχει ως εξής: