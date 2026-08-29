Premier League: «Δύο στα δύο» η Χαλ με φοβερό Τζολάκη – Βίντεο από την καταπληκτική απόκρουση που έκανε

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Με δραματικό φινάλε στο «Βιτάλιτι» και ένα σπουδαίο «διπλό» της Χαλ συνεχίστηκε η 2η αγωνιστική της Premier League.

Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε απέναντι στην Έβερτον στο 41΄ με τον Σκοτ και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση μέχρι τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στο 90΄+2΄ ο Ταρκόφσκι εκμεταλλεύτηκε τη φάση διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και στερώντας από τους γηπεδούχους τη νίκη.

Στο άλλο ματς, η Χαλ έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Κόβεντρι επικρατώντας με 1-0. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λίαμ Μίλαρ στο 82ο λεπτό, ενώ βασικός κάτω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων αγωνίστηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης, κρατώντας το μηδέν στην εστία του, με πολύ σημαντικές επεμβάσεις που έκαναν τη… διαφορά για τις «τίγρεις».

Δείτε μία απο τις φοβερές αποκρούσεις του Τζολάκη

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56′ Ντοναρούμα – 17′, 84′ Χάαλαντ, Τσερκί 54′, 59′)

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60′ Ίσακ, 80′ Μουνιόθ – 24′ Εντογιέ, 70′ πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπόρνμουθ – Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ – 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)

Κόβεντρι – Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)

Τότεναμ – Νιούκαστλ 19:30

Τσέλσι – Μπράιτον 30/08

Λιντς – Μπρέντφορντ 30/08

Σάντερλαντ – Φούλαμ 30/08

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 30/08

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 31/08

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.

Χαλ 6 -2αγ.

Έβερτον 4 -2αγ.

Μπράιτον 3

Άρσεναλ 3

Μπρέντφορντ 3

Τσέλσι 3

Ίπσουιτς 3

Λιντς 3

Λίβερπουλ 2 -2αγ.

Νιούκαστλ 1

Μπόρνμουθ 1 -2αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.

Φούλαμ 0

Σάντερλαντ 0

Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.

Μάντσεστερ Γ. 0

Κόβεντρι 0 -2αγ.

Τότεναμ 0

Άστον Βίλα 0