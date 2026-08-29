Premier League: «Δύο στα δύο» η Χαλ με φοβερό Τζολάκη – Βίντεο από την καταπληκτική απόκρουση που έκανε

Με δραματικό φινάλε στο «Βιτάλιτι» και ένα σπουδαίο «διπλό» της Χαλ συνεχίστηκε η 2η αγωνιστική της Premier League.
Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε απέναντι στην Έβερτον στο 41΄ με τον Σκοτ και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση μέχρι τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στο 90΄+2΄ ο Ταρκόφσκι εκμεταλλεύτηκε τη φάση διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και στερώντας από τους γηπεδούχους τη νίκη.
Στο άλλο ματς, η Χαλ έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Κόβεντρι επικρατώντας με 1-0. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λίαμ Μίλαρ στο 82ο λεπτό, ενώ βασικός κάτω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων αγωνίστηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης, κρατώντας το μηδέν στην εστία του, με πολύ σημαντικές επεμβάσεις που έκαναν τη… διαφορά για τις «τίγρεις».
Δείτε μία απο τις φοβερές αποκρούσεις του Τζολάκη
Tzolakis what a save this was👍 #hcafc pic.twitter.com/aWfUKSBKO1
— James (@jamespanno) August 29, 2026
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
- Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56′ Ντοναρούμα – 17′, 84′ Χάαλαντ, Τσερκί 54′, 59′)
- Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60′ Ίσακ, 80′ Μουνιόθ – 24′ Εντογιέ, 70′ πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
- Μπόρνμουθ – Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ – 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
- Κόβεντρι – Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
- Τότεναμ – Νιούκαστλ 19:30
- Τσέλσι – Μπράιτον 30/08
- Λιντς – Μπρέντφορντ 30/08
- Σάντερλαντ – Φούλαμ 30/08
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 30/08
- Άστον Βίλα – Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Χαλ 6 -2αγ.
Έβερτον 4 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 2 -2αγ.
Νιούκαστλ 1
Μπόρνμουθ 1 -2αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.
Φούλαμ 0
Σάντερλαντ 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0 -2αγ.
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0