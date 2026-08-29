Φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο 276 km της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.