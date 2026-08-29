Telegraph: Φόβοι ότι η Κίνα κατασκοπεύει τη βρετανική στρατιωτική βάση της RAF στην Κύπρο από πολυτελές ξενοδοχείο

Για τους πλούσιους επισκέπτες που συχνάζουν στο καζίνο και τις πισίνες του, το «City of Dreams Mediterranean» στην Κύπρο δεν είναι παρά ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Για άλλους, όμως, το 16ώροφο ξενοδοχειακό συγκρότημα προσφέρει πανοραμική θέα στη βρετανική στρατιωτική βάση.

Αξιωματούχοι ασφαλείας εκφράζουν φόβους ότι το εκτεταμένο συγκρότημα των 60 στρεμμάτων στην Κύπρο θα μπορούσε να φιλοξενεί επισκέπτες με βαθύτερη ατζέντα από το μαύρισμα στον ήλιο και το φαγητό σε διάφορα γκουρμέ εστιατόρια. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Αρκετές πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στρατό ανέφεραν ότι φοβούνται πως ξένοι κατάσκοποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το «City of Dreams» ως παρατηρητήριο.

Πανοραμική θέα στην βρετανική στρατιωτική βάση

Σε αντίθεση με πολλά από τα ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών της Λεμεσού, το «City of Dreams» δεν διαθέτει παραθαλάσσια τοποθεσία, αλλά συνορεύει με την περιοχή των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων. Η περιοχή φιλοξενεί τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, το κέντρο των στρατηγικών επιχειρήσεων της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή και έναν κρίσιμο σταθμό ανεφοδιασμού και εξόρμησης για τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η εγγύτητα του ξενοδοχείου, που συνορεύει με την κυρίαρχη βρετανική επικράτεια από δύο πλευρές, έχει προσελκύσει την προσοχή ανώτερων στρατιωτικών παραγόντων στο Ακρωτήρι, καθώς και αξιωματούχων ασφαλείας. Πιστεύουν ότι το επιβλητικό θέρετρο «City of Dreams» προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες παρακολούθησης.

Παρακολουθώντας την δραστηριότητα στη στρατιωτική βάση

Με τίποτα περισσότερο από ένα ζευγάρι κιάλια και το κατάλληλο σημείο παρατήρησης, ένας παρατηρητής θα μπορούσε να εντοπίσει αεροσκάφη που απογειώνονται και προσγειώνονται, καθώς και αξιωματούχους και στρατεύματα που μετακινούνται μέσα και γύρω από τη βάση.

Με σχήμα πυραμίδας, οι σουίτες του ξενοδοχείου στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη, σχηματίζοντας μια ευρεία βάση που στενεύει καθώς ανεβαίνει, πριν ισοπεδωθεί στην κορυφή. Η πρόσβαση στον τελευταίο όροφο και την προνομιακή πλατφόρμα θέασης είναι περιορισμένη, εκτός εάν νοικιάζει κανείς μία από τις δύο «προεδρικές σουίτες». Το επιβλητικό μέγεθος της κατασκευής από λευκή πέτρα και γυαλί έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα γειτονικά της κτίρια.

Έξω, μπεζ πάνινες ξαπλώστρες και ομπρέλες βλέπουν σε πισίνες τύπου λιμνοθάλασσας με θέα προς τη βρετανική περιοχή των βάσεων, μαζί με μια δωδεκάδα γήπεδα τένις.

Στο εσωτερικό, το ξενοδοχείο διαθέτει το πρώτο ολοκληρωμένο καζίνο της Ευρώπης, φωτισμένο από έναν γιγαντιαίο πολυέλαιο και πολυχρωμους κουλοχέρηδες που αναβοσβήνουν. Και τα τέσσερα εστιατόρια του θερέτρου είναι προσβάσιμα από αυτή την κεντρική περιοχή. Η προσοχή στους πελάτες βρίσκεται στην καρδιά της εμπειρίας πολυτέλειας – και αυτό φαίνεται στην τιμή. Το προσωπικό, εξοπλισμένο με ακουστικά και συσκευές χειρός, υποδέχεται τους καλεσμένους με το μικρό τους όνομα όταν κάθονται για φαγητό.

Τι είναι η κινέζικη CPPCC;

Το ξενοδοχείο ανήκει σε αλυσίδα της Melco Resorts, της οποίας ηγείται ο Κινεζοκαναδός δισεκατομμυριούχος Λόρενς Χο. Ο επιχειρηματίας συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού (CPPCC), η οποία περιγράφεται ως οργάνωση «πατριωτικού ενιαίου μετώπου». Πηγές περιγράφουν την CPPCC ως ένα σημαντικό όργανο στην πολιτική σφαίρα του Πεκίνου, το οποίο απαρτίζεται από πλούσιους, ισχυρούς και διασυνδεδεμένους ανθρώπους.

Βέβαια, παράγοντες εντός της RAF Ακρωτηρίου εξέφρασαν ανησυχίες στην «Telegraph» ότι το ξενοδοχείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση κατασκοπείας από τις κινεζικές Αρχές. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια από τον Λόρενς Χο ή το ξενοδοχείο της εταιρείας του. Εκπρόσωπος επέμεινε ότι υπάρχει αποκλειστικά για τουρισμό και ότι οποιαδήποτε αντίθετη υπόνοια ήταν «εντελώς ανυπόστατη».

Το τέλειο παρατηρητήριο

Μια πηγή ανέφερε ότι ο τελευταίος όροφος του 16ώροφου ξενοδοχείου θα μπορούσε να προσφέρει το τέλειο παρατηρητήριο πάνω από μια πολυσύχναστη στρατιωτική βάση. Το Ακρωτήρι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο επειδή φιλοξενεί το F-35, το πιο προηγμένο μαχητικό stealth στον κόσμο, και το U-2 Dragon Lady, το αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Η επίθεση στο Ακρωτήρι

Κατά την αρχική φάση του πολέμου με το Ιράν, ένα drone που συνδεόταν με το Ιράν έπληξε τις επιχειρήσεις των U-2 στο Ακρωτήρι, στο πλαίσιο της περιφερειακής αντίδρασής του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για να πραγματοποιήσει ένα τόσο ακριβές πλήγμα, το Ιράν πιθανότατα θα είχε συλλέξει πληροφορίες από συμμάχους, σύμφωνα με πηγές.

Κατά την επίσκεψη της Telegraph στο θέρετρο, δεν υπήρχαν σημάδια ύποπτης δραστηριότητας. Πλήθη της Γενιάς Z συγκεντρώνονταν στον θολωτό χώρο υποδοχής, βγάζοντας περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νεαρές οικογένειες μαζεύονταν γύρω από τις εξωτερικές πισίνες και πλούσιοι αγοραστές περιηγούνταν στις κομψές μπουτίκ.

Ανησυχίες για την ασφάλεια της βάσης

Θα μπορούσαν οι φόβοι των ανώτερων στρατιωτικών παραγόντων εντός της βάσης να είναι εσφαλμένοι; Μια καλά ενημερωμένη πηγή ασφαλείας πιστεύει πως όχι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση το Πεκίνο να μην επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη θέση του ξενοδοχείου.

Επισημαίνουν παρόμοιες ανησυχίες ασφαλείας στις ΗΠΑ, αφού αποκαλύφθηκε ότι μια σειρά από κινεζικές οντότητες αγόραζαν αθόρυβα γεωργική γη κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορες πολιτείες.

Εταιρεία – βιτρίνα και στο βάθος κατασκοπεία

Τον περασμένο μήνα, ένας Αμερικανός γερουσιαστής ζήτησε έλεγχο εθνικής ασφαλείας για την αγορά από κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλιακών συστημάτων μιας εγκατάστασης κοντά σε στρατιωτική βάση στο Οχάιο. Ο γερουσιαστής ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία ήταν «εταιρεία – βιτρίνα» για το Πεκίνο ώστε να «προωθήσει τους στρατιωτικούς και κατασκοπευτικούς του στόχους».

Πάντως, η Κίνα έχει ιστορικό προσπαθειών συλλογής πληροφοριών μέσα και γύρω από βρετανικές και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγείρει ανησυχίες ότι η συμφωνία της βρετανικής κυβέρνησης να παραδώσει τα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο θα άνοιγε την πόρτα ώστε κινεζικά αλιευτικά σκάφη να χρησιμοποιηθούν ως κάλυψη για επιχειρήσεις κατασκοπείας γύρω από το Ντιέγκο Γκαρσία.

Τι είχε συμβεί το 2024

Εν τω μεταξύ, το 2024 κυκλοφόρησαν αναφορές ότι η MI6 και η CIA είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους Ελβετούς ομολόγους τους σχετικά με την κινεζική ιδιοκτησία ενός ξενοδοχείου στο χωριό Ούντερμπαχ, το οποίο βλέπει την κύρια βάση που φιλοξενεί τον σχεδιαζόμενο στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Ελβετίας.

Οι αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να ενεπλάκησαν σε εφόδους στο ξενοδοχείο λόγω ανησυχιών ασφαλείας, σύμφωνα με την The Wall Street Journal. Οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι επέστρεψαν στην Κίνα, αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι το ξενοδοχείο τους εξυπηρετούσε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τουρίστες.

Ανάπτυξη μέτρων αντικατασκοπείας

Πηγές ανέφεραν στην Telegraph ότι με το ξενοδοχείο City of Dreams Mediterranean στο ραντάρ της, η RAF Ακρωτηρίου θα ανέπτυσσε μέτρα αντικατασκοπείας. Ωστόσο, υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να γίνει για τη ματαίωση επιχειρήσεων κατασκοπείας και εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια της βάσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η RAF Ακρωτηρίου αντιμετωπίζει ανησυχίες για κατασκοπεία. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Ρασάντ Σουλτάνοφ, με διπλή βρετανική και αζερική υπηκοότητα, συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στη βάση εκ μέρους του ιρανικού στρατού. Βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βάσιμες υποψίες

Πηγές σημείωσαν ότι η εγγύτητα του «City of Dreams» θα μπορούσε να δώσει στο Πεκίνο ένα παρατηρητήριο με θέα στη βάση στο Ακρωτήρι. Από εκεί, οι κατάσκοποι θα μπορούσαν να συλλέξουν μια πληθώρα βασικών δεδομένων, όπως μοτίβα μετακίνησης, επιχειρησιακές διαδικασίες, συχνότητα πτήσεων (sortie rates), πληροφορίες για την περιμετρική ασφάλεια και τις περιπολίες, αποκρίσεις κατά των drones ή οπτική επιβεβαίωση πτήσεων που δεν εκπέμπουν δημόσια τα στοιχεία τους. Το να έχεις «οπτική επαφή» θεωρείται «πλεονέκτημα», σύμφωνα με μια άλλη καλά ενημερωμένη πηγή.

Με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια των ανθρώπων, των βάσεων και των συμφερόντων μας λαμβάνεται εξαιρετικά σοβαρά υπόψη. Η RAF Ακρωτηρίου προστατεύεται από στιβαρά, πολυεπίπεδα μέτρα ασφαλείας, τα οποία επανεξετάζουμε συνεχώς. Για λόγους επιχειρησιακής ασφαλείας δεν σχολιάζουμε τις λεπτομέρειες αυτών των μέτρων».

Διαψεύδει σενάρια κατασκοπείας η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου

Εκπρόσωπος του «City of Dreams Mediterranean» δήλωσε: «Το City of Dreams Mediterranean είναι ένα εμπορικό θέρετρο αφοσιωμένο αυστηρά στον τουρισμό, την αναψυχή και τις επιχειρηματικές εκδηλώσεις.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι οι εγκαταστάσεις μας εξυπηρετούν οποιονδήποτε άλλο σκοπό είναι εντελώς ανυπόστατη και απορρίπτεται κατηγορηματικά. Το θέρετρο αναπτύχθηκε και λειτουργεί βάσει του πλαισίου αδειοδότησης, πολεοδομικού σχεδιασμού και κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και παραμένει υπό τη συνεχή εποπτεία των αρμόδιων εθνικών Αρχών», υπογράμμισε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Στο ίδιο πνεύμα, ανέφερε: «Ως ακίνητο της Melco Resorts & Entertainment, μιας εταιρείας εισηγμένης στο Nasdaq, λειτουργούμε υπό τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και αυστηρής κανονιστικής συμμόρφωσης». «Το City of Dreams Mediterranean παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στον ρόλο του ως προορισμός φιλοξενίας και ψυχαγωγίας και στη συνεισφορά του στον τουριστικό τομέα και την οικονομία της Κύπρου», κατέληξε ο εκπρόσωπος του ξενοδοχείου.