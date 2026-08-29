Θέουτα: Υπό τον φόβο συνταύτισης με την ακροδεξιά οι κάτοικοι αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις κατά των μεταναστών

Υπό τον φόβο συνταύτισης με την ακροδεξιά, οι κάτοικοι έχουν αναστείλει τις κινητοποιήσεις κατά των μεταναστών στην Θέουτα της Ισπανίας. Βέβαια, η αναστολή έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι την 2α Σεπτεμβρίου, ημέρα της αυτονομίας της Θέουτα. Τότε, σχεδιάζουν να βγουν ξανά στους δρόμους για να απαιτήσουν να τους επιστραφεί η πόλη τους, σε μια μεγάλη πορεία που συγκάλεσε η Επαρχιακή Ομοσπονδία Σωματείων Γειτονιάς (FPAV) και το Φόρουμ «Ceuta Siglo XXI».

Η αναστολή των διαμαρτυριών υιοθετήθηκε ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται σε επαφή με τους διοργανωτές. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν έχει εντοπίσει «σημαντική παρουσία» τέτοιων ομάδων, αν και συνεχίζει να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην πόλη, προσθέτουν αστυνομικές πηγές. Λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη εισροή της 30ης και 31ης Ιουλίου, εντοπίστηκαν ορισμένα περιστατικά που σχετίζονταν με μέλη της Desokupa (εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εξωσυμβατικές εξώσεις) ή τον ακροδεξιό ακτιβιστή Βίτο Κίλες, αλλά απομακρύνθηκαν από την αυτόνομη πόλη. Η τακτική αυτή απέδωσε καρπούς, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις.

Οι κάτοικοι της Θέουτα, που διαδήλωναν στους δρόμους εδώ και τρεις ημέρες, ζητούσαν την άμεση απέλαση των χιλιάδων μεταναστών που ζουν υπό αθλιες συνθήκες στην πόλη μετά τη μεγάλη είσοδο της 30ής και 31ης Ιουλίου. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή τους, κάνοντάς τους να νιώθουν ανασφαλείς και εμποδίζοντάς τους να ζήσουν μια φυσιολογική καθημερινότητα, καθώς οι μετανάστες έχουν εγκατασταθεί σε πολλούς δημόσιους χώρους της πόλης των 19 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 84.000 κατοίκων —όπως παιδικές χαρές ή χώρους αναψυχής— όπου ζουν, κοιμούνται ή πλένονται.

Σε επιφυλακή η Αστυνομία

Βέβαια, σύμφωνα με την «El Pais», tο γεγονός ότι οι πορείες των πολιτών έχουν ανασταλεί δεν εμποδίζει την πιθανή εκδήλωση κάποιας μεμονωμένης ενέργειας διαμαρτυρίας. Οι κινητοποιήσεις προέκυψαν αυθόρμητα μεταξύ των κατοίκων και οργανώθηκαν μέσω ομάδων στο WhatsApp, χωρισμένων ανά περιοχές της πόλης. Αυτές οι ομάδες δεν διαθέτουν ιεραρχική δομή και ορισμένες φωνές ενθάρρυναν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στους δρόμους ακόμα και αυτό το Σάββατο. Οι αστυνομικές Aρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για αυτό το ενδεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας το απόγευμα της Παρασκευής (28/8), οι διαδηλωτές κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να εμφανιστούν ως μια ειρηνική και ενωμένη ομάδα, η οποία διαδήλωνε απαιτώντας λύσεις για την πόλη. Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν τη διαδρομή από την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία της Θέουτα έως την παραλία Benítez. Μόλις έφτασαν εκεί, δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν τους μετανάστες που τους παρακολουθούσαν από έναν λιμενοβραχίονα, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν ζητώντας την άμεση απέλασή τους.

«Χθες δεν καταστράφηκε κανένας καταυλισμός, κάηκαν μόνο τρεις ομπρέλες», διαβεβαίωνε ένας από τους διαδηλωτές σχετικά με τη φωτιά στις σκηνές της ίδιας περιοχής. «Είμαστε αγανακτισμένοι», πρόσθεσε. «Έπρεπε να τους πάνε στα σύνορα. Να μη μας λένε στην τηλεόραση ότι κάνουμε βανδαλισμούς. Τους βανδαλισμούς τους κάνουν εκείνοι, που εισέβαλαν σε μαγαζιά και εισέβαλαν στη ζωή μας», ανέφερε μια άλλη διαδηλώτρια.

Πως ξεκίνησαν τα επεισόδια

Το βράδυ της Τετάρτης, η Αστυνομία εμπόδισε εκατοντάδες κατοίκους της Θέουτα να έρθουν σε σύγκρουση με τους μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί στην παραλία El Trampolín, όπου στήθηκαν ξανά δεκάδες σκηνές αφού ο δήμος είχε καθαρίσει τον χώρο. Μάλιστα, η διανομή τροφίμων από τον Ερυθρό Σταυρό διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Αλληλεγγύη της Ανδαλουσίας στην Θέουτα

Πάντως, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, η πόλη υποδέχεται επίσης την άφιξη πολυάριθμων σκαφών που αναχώρησαν από διάφορα σημεία της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με την ονομασία «Η Αρμάδα της Αλληλεγγύης». Η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο να μεταφέρει στους κατοίκους της Θέουτα ένα μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης.

«Συνεχίζουν να υποφέρουν, η Κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει μέτρα για την απέλαση (των μεταναστών) όσο το δυνατόν πιο άμεσα», απαιτεί ο Πέδρο Ροντρίγκεθ, επιχειρηματίας από τη Μαρμπέγια και ένας από τους διοργανωτές, μαζί με τον επιχειρηματία και πρώην πολιτικό Μάρκος ντε Κίντο, τον σύμβουλο Αμάλιο ντε Μαριτσαλάρ και τον φυσικό Φρανθίσκο Μιέρ ντελ Καστίγιο, πρώην διευθυντή του Πυρηνικού Σταθμού Santa María de Garoña. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, αλλά προγραμματίστηκε για αυτό το Σάββατο επειδή προβλεπόταν νηνεμία. «Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που πήραν το φέρι μποτ για να δείξουν την υποστήριξή τους στην πόλη», πρόσθεσε ο Ροντρίγκεθ το πρωί, ενώ διέσχιζε το Στενό κατευθυνόμενος προς την πόλη.

Τα σκάφη που φτάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μπορούν να ελλιμενιστούν στη Marina de Ceuta, το κύριο τουριστικό λιμάνι της αυτόνομης πόλης, ενώ το βράδυ θα συμμετάσχουν σε δείπνο με τις τοπικές αρχές. Την Κυριακή έχουν προγραμματίσει μια ακόμη θαλάσσια βόλτα μαζί με σκάφη της Θέουτα, όλα στολισμένα με σημαίες της Ισπανίας και της πόλης.

«Μπορεί να είναι ένα γεγονός και μια εικόνα που θα μπορέσουμε να διαδώσουμε στο έπακρο για να προσελκύσουμε την προσοχή σε αυτά που ζει και υποφέρει η Θέουτα», υπογραμμίζει ο Ροντρίγκεθ.