Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις πρώτες διακοπές με τον γιο της: «Διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες…»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις πρώτες της οικογενειακές διακοπές με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα-Παναγιώτη. 

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε μέσω ανάρτησης στο Instagram, για τις πρώτες διακοπές που πραγματοποίησε με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον ενός έτους γιο τους.
  • Μέσα από στιγμιότυπα, η όμορφη οικογένεια φάνηκε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.
  • Η ίδια περιέγραψε τις διακοπές τους ως «διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες, με λιγότερη ξεκούραση, περισσότερες αποσκευές αλλά με πολλή αγάπη και αναμνήσεις».

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Μία ανάρτηση για το φετινό καλοκαίρι έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, το Σάββατο 29 Αυγούστου, στον λογαριασμό της στο Instagram. Η δημοσιογράφος, στη δημοσίευσή της μίλησε για τις πρώτες διακοπές που πραγματοποίησαν με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον ενός έτους γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί του ζευγαριού, ήρθε στον κόσμο στις 11 Ιουλίου του 2025.

Στην ανάρτησή της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διάφορα στιγμιότυπο από το φετινό της καλοκαίρι.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Ανάμεσα σε άλλα, βλέπουμε την όμορφη οικογένεια να απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα, ενώ έχει ανεβάσει και μία φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι που έκαναν μαζί με τον ενός έτους Ιάσονα-Παναγιώτη, με αεροπλάνο.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

«Οι πρώτες μας διακοπές οι τρεις μας. Διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες, με λιγότερη ξεκούραση, περισσότερες αποσκευές αλλά με πολλή αγάπη και αναμνήσεις. Και τελικά αυτό είναι το καλύτερο και αυτό που μένει. Θα το ξαναζούσα όλο από την αρχή. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι μας», αναφέρει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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