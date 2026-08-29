Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις πρώτες διακοπές με τον γιο της: «Διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες…»

Μία ανάρτηση για το φετινό καλοκαίρι έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, το Σάββατο 29 Αυγούστου, στον λογαριασμό της στο Instagram. Η δημοσιογράφος, στη δημοσίευσή της μίλησε για τις πρώτες διακοπές που πραγματοποίησαν με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον ενός έτους γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί του ζευγαριού, ήρθε στον κόσμο στις 11 Ιουλίου του 2025.

Στην ανάρτησή της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διάφορα στιγμιότυπο από το φετινό της καλοκαίρι.

Ανάμεσα σε άλλα, βλέπουμε την όμορφη οικογένεια να απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα, ενώ έχει ανεβάσει και μία φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι που έκαναν μαζί με τον ενός έτους Ιάσονα-Παναγιώτη, με αεροπλάνο.

«Οι πρώτες μας διακοπές οι τρεις μας. Διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες, με λιγότερη ξεκούραση, περισσότερες αποσκευές αλλά με πολλή αγάπη και αναμνήσεις. Και τελικά αυτό είναι το καλύτερο και αυτό που μένει. Θα το ξαναζούσα όλο από την αρχή. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι μας», αναφέρει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.