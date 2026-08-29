Εφιάλτης στο Νεπάλ: «Βρεθήκαμε στην κόλαση» λένε οι κάτοικοι – Συρρικνώθηκε η λίμνη που σχηματίστηκε μετά τις φονικές πλημμύρες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες σε Νεπάλ και την Κίνα προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν τους χιλιάδες αγνοούμενους, τρεις ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που, σαν τσουνάμι, σάρωσαν την περιοχή των Ιμαλαΐων.

Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η αρχή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει επτά θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683.

Ο αριθμός των αγνοουμένων έφτασε σήμερα τους 3.000 – περίπου 2.426 στο Νεπάλ και τουλάχιστον 554 στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, πολλοί από τους οποίους είναι ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία . Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι νεκροί ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί κατάντη του ποταμού μέχρι και την Ινδία.

Στους 2.426 που αγνοούνται στο Νεπάλ περιλαμβάνονται 933 εργαζόμενοι σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικά έργου. Όσοι κατάφεραν να διασωθούν λένε ότι έχουν χάσει τα πάντα και τώρα αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους που αγνοούνται, καθώς και την προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

«Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ενδέχεται να έχουν πληγεί έως και 93.000 άνθρωποι. «Πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί και οι κύριοι δρόμοι έχουν διακοπεί, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες κοινότητες», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί και άλλα 20 έχουν υποστεί ζημιές, με την καταστροφή να αγγίζει περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

«Βρεθήκαμε στην κόλαση»

«Βρεθήκαμε στην κόλαση», δηλώνουν στην ΕΡΤ, κάτοικοι του Νεπάλ που επέζησαν από την τρομερή κατολίσθηση και τις πλημμύρες οι οποίες ακολούθησαν την κατάρρευση ενός παγετώνα.

Τσουνάμι από λάσπες, πέτρες, βράχια, φερτά υλικά κατάπιε τα πάντα στο πέρασμά του. Το πλημμυρικό κύμα ήταν τεράστιο. Φωνές, ουρλιαχτά, τρόμος. Μέσα σε λίγα λεπτά είδαν οι άνθρωποι τους κόπους μιας ζωής να χάνονται και αγαπημένα τους πρόσωπα να παρασύρονται από τη μανία των νερών. Οι τυχεροί πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε ψηλά κτίρια ή βουνοπλαγιές.

Συρρικνώθηκε η λίμνη που σχηματίστηκε μετά τη καταστροφική κατολίσθηση

Ο κίνδυνος να υπερχειλίσει η λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα κοντά στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, έχει μειωθεί, ανέφεραν το Σάββατο οι κινεζικές αρχές, καθώς φαίνεται ότι η λίμνη έχει συρρικνωθεί.

Δορυφορικές εικόνες από την Πέμπτη έως το πρωί του Σαββάτου υποδηλώνουν ότι το νερό της λίμνης, η οποία εκτείνεται στα σύνορα μεταξύ της περιοχής του Θιβέτ της Κίνας και του Νεπάλ, στη συμβολή δύο ποταμών, εκρέει αργά και μειώνει σταδιακά την επιφάνεια της λίμνης, ανέφερε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV, επικαλούμενος το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων.

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, τμήματα της κοίτης της λίμνης είχαν γίνει ορατά, ανέφερε το κρατικός τηλεοπτικός σταθμός.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης στον ποταμό Purepu Tsangpo έδειχναν ότι κάλυπτε 99.000 τετραγωνικά μέτρα (1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια) νωρίς το Σάββατο, περίπου το μέγεθος 14 γηπέδων ποδοσφαίρου, έχοντας συρρικνωθεί κατά 21.000 τετραγωνικά μέτρα από την Πέμπτη.

Η κατάρρευση ενός παγετώνα την Τετάρτη προκάλεσε μια χιονοστιβάδα από βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμμια στα ποτάμια συστήματα των Ιμαλαΐων, παρασύροντας ένα συνοριακό λιμενικό συγκρότημα που συνέδεε το Θιβέτ με το Νεπάλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και να αγνοούνται χιλιάδες.

«Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια» το κόστος ανοικοδόμησης

Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ.

«Η ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Σισίρ σε δημοσιογράφους τρεις ημέρες μετά την καταστροφή. «Θα διενεργήσουμε αξιολόγηση των ζημιών και στη συνέχεια θα οργανωθούμε. Απευθύνω έκκληση για υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.

Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Νεπάλ, η οικονομία του οποίου αντιμετωπίζει δυσκολίες, εξαρτάται από τον τουρισμό και, πάνω απ’ όλα, από τα εμβάσματα των Νεπαλέζων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η βοήθεια είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες (5,8 εκατομμύρια ευρώ).

«Προς το παρόν, η προτεραιότητα παραμένει η παροχή ανακούφισης και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών», τόνισε ο υπουργός. «Καλέσαμε φίλους μας που μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια», είπε, λέγοντας πως «εκατοντάδες πτώματα έχουν ανακαλυφθεί και υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης τους».

«Χρειαζόμαστε επίσης ιατροδικαστικά μέσα», συνέχισε, αναφέροντας ιδιαίτερα την ανάγκη για ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω δειγμάτων DNA.

Η αρχή του τέλους σε ένα βίντεο…

Συγκλονίζει νέα βίντεο που καταγράφει την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, λίγο πριν από την φονική πλημμύρα… Στις εικόνες φαίνεται η κατάρρευση μιας τεράστιας μάζας πάγου και βράχων στην κορυφή Langtang Lirung που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το σημείο όπου συνέβη η ανείπωτη τραγωδία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν την εκδήλωση σεισμικής δόνησης, όμως η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αν και επιβεβαίωσε τον σεισμό μεγέθους 5,2, ωστόσο ανέφερε πως η δόνηση προήλθε από την πρόσκρουση της τεράστιας μάζας πάγου και βράχων στον πυθμένα της κοιλάδας. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους…