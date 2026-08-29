Η Νορβηγία αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ – Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες συρρέουν στο παλάτι στο Όσλο – ΦΩΤΟ

Χιλιάδες Νορβηγοί συρρέουν στο βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να αποχαιρετήσουν τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. Εν μέσω εθνικού πένθους, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον ανακηρύχθηκε αμέσως βασιλιάς και αναμένεται να απευθυνθεί στο έθνος, ενώ η ορκωμοσία του ενώπιον του κοινοβουλίου έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

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ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν σήμερα να συρρέουν μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πουν το τελευταίο αντίο στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα.
  • Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον έγινε αμέσως βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του και αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα στο έθνος σε τηλεοπτικό διάγγελμα.
  • Ο βασιλιάς Χάραλντ θα μνημονεύεται για την αγάπη του για τον λαό του, το χιούμορ και τη ζεστασιά του, καθώς και για το πνεύμα συμπερίληψης που τον χαρακτήριζε.

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Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν σήμερα να συρρέουν και να συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πουν το τελευταίο αντίο στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, στον μακροβιότερο μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών.

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Αργά χθες, υπό καταρρακτώδη βροχή, πλήθος κόσμου σχημάτισε ουρές στους δρόμους του Όσλο για να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμη πομπή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, όπου πέθανε ο Χάραλντ, προς το βασιλικό παλάτι, στο παρεκκλήσι του οποίου τοποθετήθηκε το φέρετρό του.

Παράλληλα, η κεντρική λεωφόρος στο κέντρο του Όσλο, Καρλ Γιόχαν, χθες ήταν γεμάτη με Νορβηγούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων που κατευθύνονταν προς το παλάτι, κρατώντας λουλούδια, χειρόγραφες κάρτες, ζωγραφιές και μικρές εθνικές σημαίες.

Το κοινό θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο του εκλιπόντος βασιλιά στο παρεκκλήσι του παλατιού, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία για αυτό.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ EPA/HEIKO JUNGE
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/HEIKO JUNGE

Μεσίστιες οι σημαίες

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες σε όλη τη χώρα και πορτρέτα του εκλιπόντος βασιλιά με επίσημη στολή ήταν παντού, από στάσεις λεωφορείων, τραμ και σταθμούς μετρό μέχρι καταστήματα, γραφεία και δημόσια κτίρια.

Το διάγγελμα του διαδόχου

Καθώς το έθνος θρηνεί τον Χάραλντ, η προσοχή στρέφεται και στη διαδοχή. Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο μοναχογιός του εκλιπόντος βασιλιά, έγινε αμέσως βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ θα απευθυνθεί σήμερα στο έθνος σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 19:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλαδός), στη μνήμη του πατέρα του, Χάραλντ, μιας ενωτικής προσωπικότητας που βασίλευσε για 35 χρόνια.

Προγραμματίζεται η ορκωμοσία του νέου βασιλιά

Την Τρίτη, ο νέος βασιλιάς θα δώσει τον όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου, όπου θα ορκιστεί να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους της Νορβηγίας. Να σημειωθεί ότι  δεν θα υπάρξει τελετή για την στέψη, καθώς καταργήθηκε από το κοινοβούλιο το 1908.

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας

«Μια εποχή τελείωσε. Μια νέα ξεκινά. Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε σύντομη ομιλία μετά τη συνάντηση με τον νέο μονάρχη. «Θα θυμόμαστε τον βασιλιά Χάραλντ για την αγάπη του για τον λαό του, το χιούμορ και τη ζεστασιά του, και για την ακλόνητη πίστη του σε εμάς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ EPA/HEIKO JUNGE
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/HEIKO JUNGE

Με πνεύμα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης

Σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η 58η επέτειος γάμου του Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια, πολλοί επαίνεσαν το πνεύμα συμπερίληψης του εκλιπόντος βασιλιά.

«Σήμαινε πολλά για εμάς τους μετανάστες… Νιώσαμε πραγματικά πολύ ενσωματωμένοι. Έτσι, χάρη σε αυτόν, νιώθω τόσο Νορβηγίδα», δήλωσε στο Reuters έξω από το παλάτι η Βεσελίνα Βιτάνοβα, μια 43χρονη δασκάλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Μια άλλη γυναίκα έκανε αναφορά σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Χάραλντ το 2016, η οποία έγινε viral παγκοσμίως, στην οποία είπε: «Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, αγόρια που αγαπούν αγόρια και κορίτσια και αγόρια που αγαπούν ο ένας τον άλλον».

«Αυτό ενσάρκωνε τον τρόπο που ένιωθε για τους ανθρώπους και τον τρόπο που ήθελε να νιώθουμε εμείς οι Νορβηγοί ο ένας για τον άλλον», δήλωσε η 32χρονη Μάρι Έιντσβααγκ, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι με αυτή την φράση, ένα ουράνιο τόξο και ένα σκίτσο του βασιλιά Χάραλντ.

Η τελετή εκδημίας

Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ . Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους, ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο. Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον.

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