Γάζα: Πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον διοικητή της Χαμάς σε χώρο νοσοκομείου

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο (29/8) ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον διοικητή της Χαμάς, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρισκόταν σε χώρο του νοσοκομείου των Μαρτύρων Αλ Άκσα, στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε εάν ο διοικητής σκοτώθηκε, ούτε έδωσε στη δημοσιότητα το όνομά του. Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ο άνδρας «κρυβόταν μέσα στον χώρο» του νοσοκομείου και φέρεται να προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών.

Το πλήγμα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πραγματοποιήθηκε σε κτήριο που βρίσκεται δίπλα στις κύριες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Από την πλευρά του, το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε αποθήκη, η οποία βρίσκεται κοντά στην πτέρυγα μαιευτικής.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων για τους αμάχους, ενώ ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει δύο ημέρες νωρίτερα τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα να μην χρησιμοποιούν ιατρικές εγκαταστάσεις «για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Νωρίτερα το Σάββατο, το ίδιο νοσοκομείο είχε ανακοινώσει ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο ανατολικό τμήμα της Ντέιρ αλ Μπάλα. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες.

An Israeli drone targeted a medical warehouse inside Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, central Gaza Strip. pic.twitter.com/fmcBEzJWoc — Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) August 29, 2026

Νέα πλήγματα στην πόλη της Γάζας

Παράλληλα, στην πόλη της Γάζας, η πολιτική προστασία, η οποία λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε κυκλικό κόμβο στη συνοικία Τελ αλ Χάουα.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στο συγκεκριμένο σημείο είχε στοχοποιηθεί «πράκτορας του στρατού».

Τα νέα περιστατικά σημειώνονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση απειλών που προέρχονται από τη Χαμάς, την οργάνωση που πραγματοποίησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 1.313 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει αξιόπιστα τα στοιχεία του υπουργείου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει πέντε νεκρούς στις τάξεις του κατά το ίδιο διάστημα, καθώς και τον θάνατο ενός πολιτικού υπαλλήλου που εργαζόταν με σύμβαση.