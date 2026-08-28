Θλίψη στη Νορβηγία: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ

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Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Τα Ανάκτορα στο Όσλο ανακοίνωσαν ότι έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στις 06:35 τοπική ώρα (04:35 GMT) την Παρασκευή (28/8), στο Νοσοκομείο του Όσλο.

Μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν επισκεφθεί τον Χάραλντ, ενώ πλήθος κόσμου είχε αφήσει λουλούδια έξω από τα ανάκτορα.

Θα τον διαδεχθεί ο γιος του, Χάακον

Τον Χάραλντ θα διαδεχθεί ο γιος του, Χάακον.

Έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο, ο βασιλιάς Χάραλντ θα μείνει στη μνήμη ως μια δημοφιλής προσωπικότητα, που εκσυγχρόνισε τη μοναρχία, έσπασε την παράδοση καθώς παντρεύτηκε μια κοινή θνητή και λειτούργησε ως ενωτική μορφή στις πιο δύσκολες στιγμές της Νορβηγίας.

Παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας λένε ότι ήταν προσγειωμένος, σεβαστός και αγαπητός, περιγράφοντάς τον ως τον «παππού» του Έθνους και τον «Βασιλιά του Λαού» — έναν τίτλο που είχε χρησιμοποιηθεί επίσης για τον πατέρα του, βασιλιά Όλαφ Ε΄.

Μετά τις βομβιστικές και ένοπλες επιθέσεις στο Όσλο και στο νησί Ουτόγια το 2011, ο Χάραλντ απηύθυνε έκκληση στους Νορβηγούς να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να μην «αφήσουν τον φόβο να επικρατήσει».

«Ένας από εμάς»

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, η νορβηγική μοναρχία έγινε πιο ισότιμη και διαφανής όσον αφορά στα οικονομικά και την υγεία, δήλωσε στο BBC ο Όλε-Γιόργκεν Σουλσρούντ-Χάνσεν, ιστορικός και βασιλικός ανταποκριτής του TV2.

Η Τόβε Τάλεσεν, βασιλική ανταποκρίτρια της Nettavisen, περιέγραψε τον εκλιπόντα βασιλιά ως «έναν από εμάς», ενώ η Καρολίν Βάγκλε, βασιλική ειδικός του περιοδικού Se og Hør, είπε ότι «πάντα ήταν πολύ κοντά στον λαό».

Όταν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νορβηγίας επέστρεψε από τις ΗΠΑ, έχοντας φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Χάραλντ την υποδέχθηκε στο παλάτι.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, βασίλισσα Σόνια, με την οποία ήταν παντρεμένος σχεδόν 58 χρόνια, την κόρη τους, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, τον γιο τους, τον νέο βασιλιά Χάακον, καθώς και έξι εγγόνια.