Θρήνος στη Βέροια για την 18χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στον καταρράκτη: Σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της – Πώς συνέβη η τραγωδία

Θρήνος επικρατεί στη Βέροια για την 18χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στον καταρράκτη του Δερματά, κοντά στο χωριό Ριζώματα. Το κορίτσι, το οποίο σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, είχε πάει στην περιοχή για διακοπές με φίλο της, όταν κατά τη διάρκεια κολύμβησης στο νερό δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας ενδεχόμενα όπως παθολογικό πρόβλημα ή χτύπημα.

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καταρράκτης Δερματά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρήνος στη Βέροια για την 18χρονη που έχασε τη ζωή της στον καταρράκτη του Δερματά, ενώ σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.
  • Οι δύο νέοι μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Δύτες την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μετά από πολύωρες έρευνες.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας ενδεχόμενο παθολογικού προβλήματος ή χτυπήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θρήνος στη Βέροια για την 18χρονη που έχασε τη ζωή της στον καταρράκτη του Δερματά, κοντά στο χωριό Ριζώματα. Τραγική ειρωνεία είναι ότι το κορίτσι σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

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Το κορίτσι και ο φίλος της είχαν πάει στην περιοχή για διακοπές προκειμένου να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης. Μόνο που η επίσκεψη στον καταρράκτη έμελλε να είναι και η τελευταία βόλτα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο νέοι μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Ο φίλος της, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χαθεί, κάλεσε άμεσα το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Ύστερα από αρκετές ώρες αναζήτησης, οι δύτες εντόπισαν την 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την ανέσυραν από το νερό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εξετάζεται τι ακριβώς συνέβη

Πλέον, οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η 18χρονη και η οικογένειά της γνώριζαν καλά το σημείο, καθώς η κοπέλα επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Ο καταρράκτης αποτελεί γνωστό σημείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό και αρκετοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται για να κολυμπήσουν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή της 18χρονης.

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