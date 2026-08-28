Καιρός: «Καμίνι» και σήμερα η χώρα – Αναλυτική πρόγνωση για όλη την Ελλάδα

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις να αναπτύσσονται στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πρόσκαιροι όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στη νησιωτική χώρα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα ανέβει τοπικά έως τους 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας.

Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες καθώς και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά, όπου στα ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2026