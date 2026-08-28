Τραγωδία στο Νεπάλ: 469 νεκροί και τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενοι – Φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες

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Δραματικές ώρες και στιγμές εκτυλίσσονται στα ορεινά σύνορα Νεπάλ και Κίνας, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο ανάμεσα σε λάσπες και συντρίμμια, με τις ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων να σβήνουν και τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε βιβλικές πλημμύρες.

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ αυξήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στους 469 ανθρώπους -από τους 390 που ανέφερε ο προηγούμενος απολογισμός στο Νεπάλ και τρεις στο Θιβέτ-, ενώ οι αγνοούμενοι και στις δύο περιοχές ξεπερνούν τους 1.400.

Το φονικό πέρασμα του χειμάρρου από βράχους, πάγο και λάσπη σάρωσε τα ποτάμια συστήματα των Ιμαλαΐων, καταστρέφοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δρόμους και γέφυρες κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Κατμαντού με τη Λάσα στο Θιβέτ, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε πεζοπόρους και προσκυνητές.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται τουλάχιστον 540 ξένοι υπήκοοι.

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, ενώ δεκάδες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στην πρωτεύουσα, Κατμαντού.

Ελικόπτερα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές πραγματοποιώντας ρίψεις εφοδίων, την ώρα που ειδικές υπηρεσίες με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων ανασύρουν δεκάδες σορούς που παρασύρθηκαν προς τις πεδινές περιοχές.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Ο Ρατζάν Ταμάνγκ, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, ανέφερε στο Associated Press ότι ενημερώθηκε από την οικογένειά του, στο Κατμαντού, πως η μητέρα του και η αδελφή του είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

«Η οικογένειά μου μόλις ξυπνούσε και δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση, όταν ξαφνικά ήρθε αυτή η πλημμύρα. Κάποιοι από αυτούς αγνοούνται, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και μόνο λίγοι είναι ζωντανοί», δήλωσε.

Ο Ντίμπγκα Ταμάνγκ ήταν ανάμεσα στους τελευταίους ανθρώπους που διασώθηκαν από την σκληρά δοκιμαζόμενη πόλη Ρασούα την Πέμπτη, μεταφερόμενος με ελικόπτερο μαζί με άλλα τρία άτομα σε στρατόπεδο στη Νουβακότ.

«Όλοι οι άνθρωποί μας χάθηκαν. Είναι νεκροί. Δεν έχω κανέναν πια να με περιμένει. Τα πάντα και οι πάντες έχουν χαθεί. Τέλος», είπε συντετριμμένος στο Reuters.

Φόβοι για νέες καταστροφικές πλημμύρες

Ο τεράστιος όγκος νερού και φερτών υλικών απειλεί τώρα να πυροδοτήσει νέα καταστροφή.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από συντρίμμια που έφραξαν τον ποταμό Μποτεκόσι διογκώνεται και υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η Κίνα ανακοίνωσε ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού —ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων— αναμένεται να εισρεύσουν τις επόμενες τρεις ημέρες σε μια ήδη φραγμένη λίμνη.

Ο μηχανικός Τσεν Χανσιαό δήλωσε στο δίκτυο CCTV: «Aφότου η κατάρρευση του παγετώνα δημιούργησε τη λίμνη, πολλοί απομονωμένοι και απόκρημνοι βράχοι εμφανίστηκαν κατά μήκος της».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η γενική προσέγγιση για τη μείωση της απειλής είναι η διάνοιξη καναλιού αποστράγγισης σε χαμηλότερο σημείο του φράγματος, όμως το πλάτος και το βάθος του απαιτούν υπολογισμούς βάσει της ταχύτητας ροής και του ρυθμού πλήρωσης της λίμνης.

Εικόνες χάους

Στην κινεζική πλευρά, τα σωστικά συνεργεία δεν είχαν καταφέρει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης να φτάσουν στην πλέον πληγείσα περιοχή, το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια καθαρισμού του κεντρικού δρόμου πρόσβασης.

Δραματικά βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που ορμητικά νερά και λάσπη παρέσυραν εγκαταστάσεις στο συνοριακό πέρασμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καταπίνοντας ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Στην περιοχή Γκιρόνγκ του Θιβέτ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 558, συμπεριλαμβανομένων 260 από άλλες χώρες, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έφτασε στην περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Πεκίνο αντιμετωπίζει την καταστροφή ως ζήτημα υψίστης εθνικής προτεραιότητας.

«Εξαφανίστηκαν σαν οδοντογλυφίδες»

Σε ολόκληρο τον κόσμο, συγγενείς αγνοουμένων αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Σνέχα Σουντίρ είναι μία από τις 10 γυναίκες των οποίων οι σύζυγοι είχαν ξεκινήσει από το Νεπάλ για πεζοπορία στο όρος Καϊλάς του Θιβέτ, όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

Οι άνδρες, όλοι από τη βόρεια Βιρτζίνια, περιλαμβάνονται στους δεκάδες Αμερικανούς που αγνοούνται.

«Πού είναι;», αναρωτήθηκε δακρυσμένη η Σουντίρ από το σπίτι της στο Τσαντίλι της Βιρτζίνια. «Όλες οι γυναίκες χύνουν τα δάκρυά να τα σκουπίζουν και επιστρέφουν στην προσπάθεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν υποστήριξη στο Νεπάλ.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο, όπου πολύ ισχυρά, στιβαρά και καλοχτισμένα κτίρια εξαφανίστηκαν σαν να ήταν οδοντογλυφίδες. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Στέλνουμε βοήθεια, έχουμε μιλήσει με την ηγεσία και τους ενημερώσαμε ότι ό,τι χρειαστούν, θα το έχουν», σημείωσε.

Στην περιοχή Τσιτουάν του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την πληγείσα ζώνη της Τρισούλι, ο διοικητής Γκάνες Αριάλ ανέφερε ότι ανασύρθηκαν 103 σοροί από το ποταμιαίο σύστημα. Καθώς τα τοπικά νοσοκομεία αδυνατούν να χωρέσουν τις σορούς, οι αρχές στήνουν σκηνές για την αναγνώριση από τους συγγενείς.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος επισκέφθηκε την πληγείσα Νουβακότ, τόνισε: «Όλες οι κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Πρώτη μας προτεραιότητα τώρα είναι να σώσουμε τη ζωή κάθε πολίτη, η αναζήτηση και διάσωση των αγνοουμένων, η περίθαλψη των τραυματιών και η παροχή άμεσης ανακούφισης στις πληγείσες οικογένειες».