Ενισχύεται το «στρατηγείο» της ΑΑΔΕ στα Σεπόλια – Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος

Σε άλλο ελεγκτικό επίπεδο ανεβάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Κεντρικό Θάλαμο Ελέγχου που διαθέτει στα Σεπόλια, καθώς τον μετατρέπει σε ένα σύγχρονο και ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ), στο δύσκολο έργο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Με προηγμένα μέσα ενδοεπικοινωνίας, λήψης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και μέσω drones, και με καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, οι έλεγχοι από το «στρατηγείο» θα γίνονται ακόμα πιο συντονισμένα.

Βασική επιδίωξη, η συγκέντρωση και συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων από τα συστήματα της ΑΑΔΕ με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και τις ομάδες πεδίου, η δημιουργία πλήρους επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο, η γεωγραφική παρακολούθηση ελεγχόμενων στόχων, ελεγκτικών δυνάμεων και επιχειρησιακών δράσεων σε εθνικό επίπεδο, η υποστήριξη ελεγκτών, αναλυτών και συντονιστών με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κινητές συσκευές και τα απομακρυσμένα τερματικά.

Μέσω του κεντρικού στρατηγείου θα υποστηρίζονται και θα συντονίζονται σε real time όλα τα ελεγκτικά κλιμάκια, από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση κάθε επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση της ΔΕΟΣ καλύπτει όλο το φάσμα της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων.

Επιπλέον, στο πεδίο αρμοδιοτήτων της εντάσσονται, σύμφωνα με το ERTNews, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης. Με τον τρόπο αυτό υπηρετείται ταυτόχρονα η προστασία των δημοσίων εσόδων και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», οι στόχοι του νέου ψηφιακού στρατηγείου, είναι: