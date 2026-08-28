e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

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Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ καταβάλλονται σε 4.325.802 δικαιούχους έως σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Aπό τον e-ΕΦΚΑ:

Σήμερα, 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026.

θα καταβληθούν ευρώ σε για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Έως και σήμερα, 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: