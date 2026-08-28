e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ καταβάλλονται σε 4.325.802 δικαιούχους έως και σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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πληρωμές
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ καταβάλλονται σε 4.325.802 δικαιούχους έως σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, σήμερα 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσει καταβολές για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα, καλύπτοντας χιλιάδες δικαιούχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ καταβάλλονται σε 4.325.802 δικαιούχους έως σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Aπό τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026.
  • Έως και σήμερα, 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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