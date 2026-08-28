Αγρότες: «Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους ενόψει ΔΕΘ – Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αύριο

«Προθέρμανση» για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι αύριο Σάββατο (29/8) στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πανελλήνια σύσκεψη, στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη ΔΕΘ, ως μια ύστατη ευκαιρία για να θέσουν ξανά τα αιτήματά τους. Ενόψει του μεγάλου αγροτικού συλλαλητηρίου ανήμερα των εγκαινίων της Έκθεσης, στις 5 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα από ολόκληρη την Ελλάδα θα συσκεφθούν στα Μάλγαρα ώστε να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να οργανώσουν τη στρατηγική τους για την κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας και την αλλαγή της κατάστασης που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα μέχρι τέλους και είμαστε αποφασισμένοι να ξαναβγούμε στις κινητοποιήσεις», υπογραμμίζει στο ThessPost.gr o πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, Κώστας Σέφης.

Εγκατέλειψαν το επάγγελμα 60 οικογένειες – Ακαλλιέργητα 2.000 στρέμματα στη Χαλάστρα

Η μη επίλυση των προβλημάτων τους, έχει «γονατίσει» οικογένειες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην καλλιέργεια της γης, αναγκάζοντάς τις να την εγκαταλείψουν, αναφέρει ο κ. Σέφης. «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στον αγροτικό κόσμο, πολλοί έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα. Στη Χαλάστρα, τουλάχιστον 60 οικογένειες έχουν αφήσει την καλλιέργεια και πλέον έχει 2.000 στρέμματα ακαλλιέργητα. Δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα που μας οδήγησαν στους δρόμους εκείνους τους δυο μήνες, δεν υλοποιήθηκε τίποτα», λέει.

Μάλιστα, η κατάσταση σήμερα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς είναι αντιμέτωποι με έλλειψη ρευστότητας, προβλήματα στο σύστημα αλλά και απουσία επικοινωνίας από πλευράς των αρμοδίων. «Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι που δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις μέχρι σήμερα και δεν έχουν πληρωθεί λόγω των επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ. Είναι τόσο ανοργάνωτοι, που δεν μπορούμε να μάθουμε που κολλάει το σύστημα και δεν έχουν δώσει καν ενημέρωση για ποιο λόγο δεν γίνονται οι πληρωμές. Θεωρητικά, όσοι κάνουν ολοκληρωμένη τη δήλωση του ΟΣΕ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θα πληρωθούν την προκαταβολή του τσεκ στα τέλη Οκτωβρίου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις γιατί δεν είναι έτοιμο το σύστημα», επεξηγεί.

«Δεν έχω πάρει ακόμα ούτε δεκάλεπτο»

Ο ίδιος, είναι ένας από τους αρκετούς ορυζοπαραγωγούς που δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση για την καλλιέργεια ρυζιού.

«Υποτίθεται ότι βοήθησαν για πρώτη φορά την καλλιέργεια ρυζιού με αποζημίωση 70 ευρώ το στρέμμα, υπάρχουν όμως παρά πολλοί παραγωγοί που είναι εντελώς απλήρωτοι, δεν έχω πάρει ακόμη δεκάλεπτο. Μάλιστα, τη στιγμή που μιλάμε για μια αποζημίωση, η ΑΑΔΕ πριν καλά καλά φτάσουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των δικαιούχων, κατάσχει ποσά ακόμη και σε ρυθμισμένες οφειλές», υπογραμμίζει.