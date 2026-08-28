Σχολικά είδη: Πόσο θα κοστίσει φέτος η επιστροφή των μαθητών στα θρανία – Αναλυτικές τιμές

Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα, όπως λένε εκπρόσωποι της αγοράς, ωστόσο το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια, εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Σύμφωνα με την έρευνα τιμών της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε το Ertnews Radio θα χρειαστούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι.

Οι τιμές

Ενδεικτικά κάποιες τιμές από την έρευνα:

Η σχολική τσάντα κοστίζει από 15 έως και 100 ευρώ.

Το κλασικό μπλε τετράδιο 50 φύλλων αρχίζει από 0,49.

Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 έως και 2,5 ευρώ.

Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά έως και 2 ευρώ.

Το τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων αρχίζει από 1 ευρώ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8€.

Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 έως και 15€ με μέση τιμή τα 3,5 ευρώ.

Ένα σετ 12 μαρκαδόρων και ένα σετ πινέλων αρχίζουν από 2,5 και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 ευρώ.

Τι λένε οι βιβλιοπώλες

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιούμπρης ανέφερε:

«Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη στην έναρξη των σχολείων (…). Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές (…). Τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις».

Παράπονα για μεγάλες σχολικές λίστες

Τέλος, ο Πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Βουρδουμπάς επεσήμανε:

«Μία από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι την απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που το σχολείο πρέπει να υπάρχουν μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρακες, γόμες, μαρκαδόροι κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρνουν κάθε μέρα ή κάθε βδομάδα φωτοτυπικό χαρτί».