Ανησυχία για τον Ιό του Δυτικού Νείλου: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων – Τι λέει η Ψαλτοπούλου

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα προκαλεί μεγάλη ανησυχία, ειδικά μετά το περιστατικό νοσηλείας ενός 13χρονου. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, τονίζει την αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι, με τους θανάτους να έχουν ήδη φτάσει τους 19. Ο ιός μπορεί να προσβάλει όλες τις ηλικίες, με την πρόληψη να αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο περιορισμού του κινδύνου.

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Φωτογραφία: Syed Ali/Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους θανάτους να έχουν φτάσει τους 19, ξεπερνώντας τους περσινούς.
  • Ο ιός μπορεί να προσβάλει ανθρώπους κάθε ηλικίας, με μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση να αντιμετωπίζουν άτομα άνω των 60, με υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκατεσταλμένα.
  • Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας. Οι πολίτες μπορούν να προστατευτούν με αντικουνουπικά, κουνουπιέρες και σήτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Παράλληλα,  προβληματισμό έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο που χρειάστηκε νοσηλεία, καθώς μέχρι τώρα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών που στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν υποκείμενα νοσήματα.

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Η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου , μιλώντας  το πρωί της Παρασκευής (28/8) στο Ertnews για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.

Όπως εξήγησε, πέρυσι είχαν καταγραφεί εννέα θάνατοι, ενώ φέτος ο αριθμός έχει ήδη ξεπεραστεί. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, καθώς η πορεία των κρουσμάτων θα εξαρτηθεί και από τις κλιματολογικές συνθήκες και την επιδημιολογική επιτήρηση.

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Ο ιός μπορεί να προσβάλει ανθρώπους κάθε ηλικίας

Η καθηγήτρια εξήγησε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προσβάλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. Η μεγάλη πλειονότητα όσων μολύνονται, ωστόσο, δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν κυρίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, άνθρωποι με υποκείμενα προβλήματα υγείας, καθώς και ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

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Στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, με συμπτώματα όπως έντονος πονοκέφαλος, πυρετός, λήθαργος, διαταραχές συνείδησης, σπασμοί, ακόμη και παράλυση.

Η εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων, όπως τόνισε η ειδικός, θα πρέπει να οδηγεί άμεσα σε αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και μεταφορά στο νοσοκομείο. Εκεί πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ειδικές εξετάσεις για τη διάγνωση.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε περιστατικό με πυρετό ή πονοκέφαλο οφείλεται στον ιό του Δυτικού Νείλου, ωστόσο η έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι 19 θάνατοι και οι βαριές περιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η καθηγήτρια υπογράμμισε ότι οι σοβαρές περιπτώσεις που καταγράφονται δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, καθώς η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματική και δεν καταγράφεται.

Ιδιαίτερη σημασία στην επιδημιολογική παρακολούθηση έχουν οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς αυτές συνδέονται με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών και θανάτου.

Η ζέστη μπορεί να παρατείνει την περίοδο μετάδοσης

Ένας ακόμη παράγοντας που προβληματίζει τους ειδικούς είναι οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως εξήγησε η κ. Ψαλτοπούλου, η περίοδος κατά την οποία παρατηρείται δραστηριότητα των κουνουπιών μπορεί να παραταθεί μέχρι και το φθινόπωρο. Και τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταγραφεί περιστατικά κατά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αν και με σταδιακή ύφεση.

Παράλληλα, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που εξετάζουν κατά πόσο οι κλιματικές αλλαγές και οι ηπιότεροι χειμώνες ευνοούν την παραμονή των συγκεκριμένων κουνουπιών σε περιοχές της χώρας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα μέτρα πρόληψης

Η ειδικός υπογράμμισε πως, καθώς δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόληψη.

Σε επίπεδο πολιτείας, σημαντικό ρόλο έχουν οι ψεκασμοί και τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών. Σε ατομικό επίπεδο, οι πολίτες μπορούν να περιορίσουν την έκθεσή τους χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά, κουνουπιέρες και σήτες, αλλά και ανεμιστήρες ή κλιματισμό.

Παρά την κόπωση που έχει δημιουργήσει στους πολίτες η συνεχής ενημέρωση για ζητήματα δημόσιας υγείας τα τελευταία χρόνια, η προσωπική προστασία παραμένει σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό του κινδύνου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς ο ιός μπορεί να προσβάλει ανθρώπους κάθε ηλικίας, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση.

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