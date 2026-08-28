«Νησιά του Οδυσσέα»: Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – «Δεν τίθεται θέμα μετονομασίας»

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Γιάννης Τρεπεκλής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, ξεκαθαρίζει ότι «ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιονίων Νήσων σε ‘’Νησιά του Οδυσσέα’’», χαρακτηρίζοντας την πληροφορία απολύτως ανακριβή. Η σχετική πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας».
  • «Η πρωτοβουλία “The Odyssey Islands – Τα Νησιά της Οδύσσειας” αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής, εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος, που αναδεικνύει τη μοναδική θέση των νησιών στην ενιαία πολιτιστική αφήγηση του Ιονίου» τονίζει ο περιφερειάρχης.
  • Μεταξύ άλλων αποσαφηνίζει ότι «στόχος της Περιφέρειας είναι να αξιοποιήσει αυτή την πολιτιστική «γέφυρα» για να ενισχύσει τη διεθνή ταξιδιωτική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα κάθε νησιού».

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Κατηγορηματικά αντίθετος με τα σενάρια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα περί δήθεν μετονομασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε «Νησιά του Οδυσσέα» εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Τρεπεκλής.

Με επίσημη τοποθέτησή του, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε το τοπίο, επισημαίνοντας πως οι σχετικές αναφορές είναι «απολύτως ανακριβείς» και απέχουν από τον πραγματικό σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως διευκρινίστηκε, ο τίτλος «The Odyssey Islands – Τα Νησιά της Οδύσσειας» αφορά αποκλειστικά μια σύγχρονη, εξωστρεφή πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής με παγκόσμιο προσανατολισμό. «Η πρωτοβουλία αυτή δεν αλλάζει, ούτε υποκαθιστά τις ονομασίες και τις ιδιαίτερες ταυτότητες των νησιών, αλλά αναδεικνύει τη μοναδική θέση τους στην ενιαία πολιτιστική αφήγηση του Ιονίου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

«Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιονίων Νήσων, όπως αξίζει στα νησιά μας» προσθέτει ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Το «Storytelling» της Οδύσσειας και οι Ταυτότητες των Νησιών

Η στρατηγική της Περιφέρειας βασίζεται στη σύνδεση του τουριστικού προϊόντος και του φυσικού πλούτου με τον ομηρικό μύθο, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πολιτιστικά «σήματα» παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε νησί διατηρεί ακέραιη την ονομασία του, ενώ παράλληλα εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο αφήγημα:

Επιστημονικές Ρίζες και Διεθνείς Συγκυρίες

Η σύνδεση του Ιονίου με το ομηρικό έπος δεν είναι νέα ιδέα. Όπως υπενθύμισε ο κ. Τρεπεκλής, η πρωτοβουλία στηρίζεται σε επιστημονικές βάσεις που είχαν τεθεί ήδη από προηγούμενες δεκαετίες από πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς.

Σημείο αναφοράς αποτελεί η εμβληματική έκδοση του 2003 «Ταξιδεύοντας ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα», στην οποία είχε συμβάλει ενεργά ο διακεκριμένος ομηριστής Φάνης Κακριδής, θέτοντας τα θεμέλια για μια διεθνή πολιτιστική διαδρομή «στα χνάρια του Οδυσσέα».

Παράλληλα, η Περιφέρεια επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σύγχρονη αναζωπύρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια, η οποία τροφοδοτείται από τη λογοτεχνία, τις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές και τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ.

Τι Ακολουθεί

Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός της καμπάνιας «The Odyssey Islands» αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής διεθνούς ταξιδιωτικής ταυτότητας που θα προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία, το περιβάλλον και τη μοναδικότητα κάθε προορισμού του Ιονίου.

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