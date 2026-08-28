«Νησιά του Οδυσσέα»: Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – «Δεν τίθεται θέμα μετονομασίας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κατηγορηματικά αντίθετος με τα σενάρια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα περί δήθεν μετονομασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε «Νησιά του Οδυσσέα» εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Τρεπεκλής.

Με επίσημη τοποθέτησή του, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε το τοπίο, επισημαίνοντας πως οι σχετικές αναφορές είναι «απολύτως ανακριβείς» και απέχουν από τον πραγματικό σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως διευκρινίστηκε, ο τίτλος «The Odyssey Islands – Τα Νησιά της Οδύσσειας» αφορά αποκλειστικά μια σύγχρονη, εξωστρεφή πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής με παγκόσμιο προσανατολισμό. «Η πρωτοβουλία αυτή δεν αλλάζει, ούτε υποκαθιστά τις ονομασίες και τις ιδιαίτερες ταυτότητες των νησιών, αλλά αναδεικνύει τη μοναδική θέση τους στην ενιαία πολιτιστική αφήγηση του Ιονίου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

«Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιονίων Νήσων, όπως αξίζει στα νησιά μας» προσθέτει ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Το «Storytelling» της Οδύσσειας και οι Ταυτότητες των Νησιών

Η στρατηγική της Περιφέρειας βασίζεται στη σύνδεση του τουριστικού προϊόντος και του φυσικού πλούτου με τον ομηρικό μύθο, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πολιτιστικά «σήματα» παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε νησί διατηρεί ακέραιη την ονομασία του, ενώ παράλληλα εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο αφήγημα:

Επιστημονικές Ρίζες και Διεθνείς Συγκυρίες

Η σύνδεση του Ιονίου με το ομηρικό έπος δεν είναι νέα ιδέα. Όπως υπενθύμισε ο κ. Τρεπεκλής, η πρωτοβουλία στηρίζεται σε επιστημονικές βάσεις που είχαν τεθεί ήδη από προηγούμενες δεκαετίες από πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς.

Σημείο αναφοράς αποτελεί η εμβληματική έκδοση του 2003 «Ταξιδεύοντας ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα», στην οποία είχε συμβάλει ενεργά ο διακεκριμένος ομηριστής Φάνης Κακριδής, θέτοντας τα θεμέλια για μια διεθνή πολιτιστική διαδρομή «στα χνάρια του Οδυσσέα».

Παράλληλα, η Περιφέρεια επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σύγχρονη αναζωπύρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια, η οποία τροφοδοτείται από τη λογοτεχνία, τις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές και τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ.

Τι Ακολουθεί

Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός της καμπάνιας «The Odyssey Islands» αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής διεθνούς ταξιδιωτικής ταυτότητας που θα προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία, το περιβάλλον και τη μοναδικότητα κάθε προορισμού του Ιονίου.