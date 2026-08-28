Κρήτη: Εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων ξυλοκοπήθηκε από 40χρονο – Ο δράστης μαζί με φίλο του έσπασαν και τη τζαμαρία της επιχείρησης

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Ένα άγριο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ένας 51χρονος Έλληνας με καταγωγή από το Καζακστάν, έλαβε χώρα σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην Κρήτη.

Όπως έγινε γνωστό, το απόγευμα της Τετάρτης (26/8) ο 51χρονος, ο οποίος εργάζεται στην επιχείρηση, δέχτηκε επίθεση για ασήμαντη αφορμή, από έναν 40χρονο Έλληνα, με καταγωγή από την Αρμενία.

Μάλιστα, δόθηκε συνέχεια στο επεισόδιο, όταν ο φερόμενος δράστης επέστρεψε με έναν φίλο του και έσπασε τη τζαμαρία της επιχείρησης και επιτέθηκε εκ νέου στον 51χρονο, χτυπώντας τον με τα χέρια, σύμφωνα με το patris.gr.

Ο 40χρονος συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.