Ο Παναγιώτης Στάθης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ – Πότε κάνει πρεμιέρα

Την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΕΡΤnews αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Στάθης. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου η ΕΡΤ, η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (31/8), στις 18:00.

Στο δελτίο Τύπου της ΕΡΤ, αναφέρεται ότι: «Με μακρά εμπειρία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει καθημερινά την επικαιρότητα και όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγκυρότητα, αμεσότητα και καθαρή ματιά.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΕΡΤnews βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με συνεχή ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις, αλλά και με ειδικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ΕΡΤnews ως το κανάλι των μεγάλων γεγονότων.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθημερινά στις 18:00, ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤnews, το οποίο μεταδίδεται παράλληλα και από την ΕΡΤ1».