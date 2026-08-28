Ο Παναγιώτης Στάθης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ – Πότε κάνει πρεμιέρα

Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΕΡΤnews, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 18:00.

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ΕΡΤnews Παναγιώτης Στάθης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναγιώτης Στάθης ανέλαβε την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΕΡΤnews.
  • Η πρεμιέρα του δελτίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 18:00.
  • Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤnews, μεταδίδεται παράλληλα και από την ΕΡΤ1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΕΡΤnews αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Στάθης. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου η ΕΡΤ, η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (31/8), στις 18:00.

Στο δελτίο Τύπου της ΕΡΤ, αναφέρεται ότι: «Με μακρά εμπειρία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει καθημερινά την επικαιρότητα και όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγκυρότητα, αμεσότητα και καθαρή ματιά.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΕΡΤnews βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με συνεχή ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις, αλλά και με ειδικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ΕΡΤnews ως το κανάλι των μεγάλων γεγονότων.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθημερινά στις 18:00, ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤnews, το οποίο μεταδίδεται παράλληλα και από την ΕΡΤ1».

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