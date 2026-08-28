Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Δεν γλιτώνεις από τις ενοχές» – Η εξομολόγηση για την πατρότητα και ο νέος του ρόλος

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Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην απαιτητική καριέρα του χολιγουντιανού σταρ και τις υποχρεώσεις της οικογενειακής ζωής προχώρησε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο κορυφαίος ηθοποιός τοποθετήθηκε ανοιχτά για τη διαρκή μάχη με τις γονεϊκές ενοχές, παραδεχόμενος πως η αναζήτηση μιας «τέλειας συνταγής» στην ανατροφή των παιδιών αποτελεί ουτοπία.

«Δεν υπάρχει μυστικό, μόνο διαχείριση»

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE, ο δις βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντε Νίρο, αποδόμησε τον μύθο του αψεγάδιαστου προγράμματος, εστιάζοντας στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος γονέας όταν καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες του.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι απλώς θέμα διαχείρισης. Και δεν γλιτώνεις με τίποτα από τις ενοχές όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε —ή που νομίζεις ότι έπρεπε— να είσαι εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι βαθύτερες ανθρώπινες σχέσεις πίσω από το θρίλερ

Η εξομολόγηση αυτή συμπίπτει με την παρουσία του στη νέα παραγωγή του Netflix, «The Whisper Man». Στην ταινία, ο Ντε Νίρο υποδύεται τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Άνταμ Σκοτ (Adam Scott), ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εφιαλτικές στιγμές όταν ο γιος του πέφτει θύμα απαγωγής.

Αν και το σενάριο εξελίσσεται γύρω από την αγωνιώδη καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου, ο θεματικός πυρήνας του έργου εστιάζει στις βαθύτερες ανθρώπινες σχέσεις:

Η πρόκληση της επανασύνδεσης: Η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα σε έναν πατέρα και έναν γιο μετά από χρόνια αποξένωσης.

Το γονεϊκό ένστικτο: Η ενστικτώδης ανάγκη των γονιών να προστατεύσουν τα παιδιά τους, ακόμα και όταν αισθάνονται ανεπαρκείς.

Η αποδοχή των λαθών: Η συνειδητοποίηση ότι η πατρότητα δεν απαιτεί τελειότητα, αλλά τη συνεχή πρόθεση για το καλύτερο δυνατό.

Η τοποθέτηση του Ντε Νίρο αναδεικνύει πως, πίσω από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα ενός κινηματογραφικού θρίλερ, οι πραγματικές προκλήσεις της οικογένειας παραμένουν οικουμενικές και διαχρονικές.