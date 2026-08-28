Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό» – Τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί

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Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και παρουσιάζει ότι υπάρχουν προβλήματα στον κλιματισμό του νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι υπάρχει βλάβη στο κεντρικό σύστημα.

Όπως τονίζει ο υπουργός, στο συγκεκριμένο βίντεο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζεται το «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία. δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.

«Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται από τους προαναφερόμενους λόγους», αναφέρεται στην ενημέρωση της διοίκησης.

«Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.