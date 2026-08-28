Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό» – Τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδει δημοσίως ότι υπάρχει πρόβλημα στον κλιματισμό του νοσοκομείου «Αττικόν», απαντώντας σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ισχυρίζεται το αντίθετο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, το κεντρικό σύστημα κλιματισμού είναι σε άριστη κατάσταση, με τυχόν αδυναμία ψύξης να οφείλεται σε ανοιχτά παράθυρα από ασθενείς ή συνοδούς.

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Υγεία

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέψευσε ότι υπάρχει βλάβη στον κλιματισμό του νοσοκομείου «Αττικόν», μετά από βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
  • Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε τον υπουργό ότι «δίνουμε έναν συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη».
  • Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί».

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Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και παρουσιάζει ότι υπάρχουν προβλήματα στον κλιματισμό του νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι υπάρχει βλάβη στο κεντρικό σύστημα.

Όπως τονίζει ο υπουργός, στο συγκεκριμένο βίντεο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζεται το «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία. δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.

«Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται από τους προαναφερόμενους λόγους», αναφέρεται στην ενημέρωση της διοίκησης.

«Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

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