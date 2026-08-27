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Ιός Δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Στους δήμους της Ανατολικής Αττικής η μεγαλύτερη έξαρση

Η νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ καταγράφει 75 νέα εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό για το 2026 στα 232,. Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών, ενώ η μεγαλύτερη έξαρση παρατηρείται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής, με σποραδικά περιστατικά σε όλη τη χώρα.

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Πηγή φωτογραφίας: freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με 75 νέα εγχώρια κρούσματα να διαγνώσθηκαν την τελευταία εβδομάδα.
  • Από την αρχή του 2026 έως τις 26/08/2026, έχουν διαγνωστεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα, με 165 να παρουσιάζουν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
  • Συνολικά έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών, ενώ η μεγαλύτερη έξαρση εντοπίζεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περιόδου 2026, έως τις 26/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 26/08/2026, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 – 92 έτη).

Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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