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Λάρισα: Νεκρό το άτομο που παρασύρθηκε από τρένο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train – Δείτε εικόνες από το σημείο

Θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) έξω από τη Λάρισα, όταν άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ οι 68 επιβάτες μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορεία, με την Hellenic Train να ανακοινώνει καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

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Άτομο παρασύρθηκε από τρένο στη Λάρισα
ΦΩΤΟ: larissanet.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα, όταν άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα.
  • Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση.
  • Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση από δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ λόγω του συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

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Θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) έξω από τη Λάρισα, όταν άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες.

Λάρισα: Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, το συμβάν σημειώθηκε στις 09:12. Ο μηχανοδηγός του συρμού εντόπισε την παρουσία ατόμου πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές λίγο πριν από τον Σταθμό της Λάρισας και εφάρμοσε αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και τη χρήση ηχητικών σημάτων, η παράσυρση στάθηκε αδύνατον να αποφευχθεί.

Άτομο παρασύρθηκε από τρένο στη Λάρισα
ΦΩΤΟ: larissanet.gr

Επιχείρηση των Αρχών και μετεπιβίβαση

Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση από δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Το τρένο ακινητοποιήθηκε, ενώ οι 68 επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό στη Λάρισα με λεωφορεία.

Άτομο παρασύρθηκε από τρένο στη Λάρισα
ΦΩΤΟ: larissanet.gr

Επιπτώσεις στα δρομολόγια

Εξαιτίας του περιστατικού, η εταιρεία προειδοποιεί για καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

 

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