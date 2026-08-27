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Φωτιά στα Γρεβενά: Και ελικόπτερο στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά στη Χίο – Επιχειρούν και τα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στη Χίο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:15

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Κοινωνία

Χίος- φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χίο.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα.
  • Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στη Χίο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:15

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Χίος- φωτιά

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου. 

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