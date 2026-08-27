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Πύργος: Άγριο ξύλο σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης – Έπεσαν μπουνιές, κλωτσιές και έσπασαν τη τζαμαρία

Σοβαρή συμπλοκή ατόμων έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Πύργου, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε κατάστημα. Παρά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, δεν έγιναν προσαγωγές ή συλλήψεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι ανέφεραν ότι θα υποβάλουν μηνύσεις λόγω προσωπικών διαφορών.

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Πύργος/σπασμένη τζαμαρία
Πηγή: ileia live
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Πύργου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή νεαρών ατόμων.
  • Η ένταση ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα, με ένα άτομο να περνά μέσα από τζαμαρία, και συνεχίστηκε στον δρόμο με μπουνιές και κλωτσιές, προκαλώντας τραυματισμούς σε ορισμένα άτομα.
  • Παρά την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας, δεν έγιναν προσαγωγές ή συλλήψεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι θα υποβάλουν μηνύσεις λόγω προσωπικών διαφορών.

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Σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/8/2026) στο κέντρο του Πύργου στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ileia live, άτομα συνεπλάκησαν μέσα σε κατάστημα και τουλάχιστον ένα από αυτά, πέρασε μέσα από τη τζαμαρία του καταστήματος, καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε στον δρόμο με μεγάλη ένταση, με μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα κάποια άτομα να υποστούν τραυματισμούς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη. Εμπλεκόμενοι από τις δύο πλευρές ανέφεραν στους αστυνομικούς, πως θα υποβάλουν μηνύσεις.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, έχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα που οδήγησαν στη νέα αυτή ένταση.

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