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Νίκος Ανδρουλάκης: «Αλλάζουμε τους κανόνες, δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος» – Το βίντεο στο TikTok

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει εκδήλωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων για το ιδιωτικό χρέος, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος για δίκαιες λύσεις. Η Μιλένα Αποστολάκη και στελέχη του Τομέα Ανάπτυξης θα αναπτύξουν τις προτάσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων δανειοληπτών. Το κόμμα προανήγγειλε τις θέσεις του μέσω βίντεο στο TikTok, τονίζοντας την ανάγκη για προστασία των πολιτών απέναντι στους ισχυρούς και τη χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας.

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 18:00 το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει εκδήλωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων για το ιδιωτικό χρέος, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος.
  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προαναγγέλλουν τις θέσεις τους για το ιδιωτικό χρέος.
  • Στο βίντεο, τονίζεται ότι «ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις 18:00 το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει εκδήλωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων για το ιδιωτικό χρέος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο, τις οποίες θα αναπτύξουν η Μιλένα Αποστολάκη , αρμόδια στελέχη από τον Τομέα Ανάπτυξης του κόμματος, ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων δασνειοληπτών.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προναγγέλλουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος;

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok, κάνουν μια σύντομη  ενημέρωση.

Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία».

Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis Μία γρήγορη ενημέρωση από την @Milena Apostolaki ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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